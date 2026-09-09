Economie

Génération AIoT: six mois après son lancement, le programme passe à l’échelle nationale

Le centre de formation Génération AIoT à Salé, dédié aux formations en intelligence artificielle et en Internet des objets. (A.Gadrouz/Le360)

Lancé en février dernier, le programme Génération AIoT poursuit son déploiement au Maroc. Présent à Salé et Casablanca, il ouvrira prochainement de nouvelles promotions à Fès et Oujda. À terme, 1.200 talents devront être formés chaque année dès février 2027.

Par Adil Gadrouz
Le 09/09/2026 à 18h35

Six mois après son lancement, le programme national Génération AIoT commence à produire ses premiers résultats et s’apprête à élargir son déploiement à l’échelle nationale.

Lancé en février 2026 dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ABA Technology, le programme vise à renforcer les compétences des jeunes Marocains dans plusieurs domaines technologiques, notamment l’intelligence artificielle, l’Agentic AI, le Physical AI et l’Internet des objets (IoT).

Depuis son lancement, Génération AIoT a reçu plus de 2.118 candidatures. Le programme compte actuellement 95 talents répartis entre les centres de Salé et de Casablanca.

À Salé, la première promotion compte 46 talents. Après quatre mois de formation et de spécialisation, les participants ont entamé, le 24 juin, une phase d’immersion en environnement professionnel. Tous les talents ayant accédé à cette étape sont aujourd’hui engagés dans des projets appliqués.

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Les projets développés concernent plusieurs secteurs, dont la santé, les mines, l’industrie, la finance, la logistique, la recherche scientifique, l’éducation et les technologies numériques. L’objectif est de permettre aux participants de passer de la formation théorique à des applications concrètes répondant aux besoins des différents secteurs.

Ces premiers résultats ont été constatés lors de la visite du centre de Salé par Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration.

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Après cette première phase, Génération AIoT entame désormais son déploiement dans d’autres villes du Royaume. De nouvelles promotions sont prévues à Casablanca, Fès et Oujda, en complément du centre de Salé.

Le dispositif prévoit trois promotions à Casablanca, deux à Fès et deux à Oujda. Cette nouvelle étape doit permettre au programme d’atteindre, à partir de février 2027, un rythme de 1.200 talents formés chaque année.

Avec cette montée en puissance, Génération AIoT entend ainsi élargir l’accès des jeunes Marocains aux compétences liées aux technologies émergentes et renforcer leur participation à des projets liés à la transformation numérique et productive du Royaume.

Par Adil Gadrouz
Le 09/09/2026 à 18h35
#Maroc#Génération AIoT#Intelligence artificielle#Amal El Fallah Seghrouchni#Transition numérique

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