Gazoduc Maghreb-Europe: ce que prévoit le nouvel accord entre l’ONHYM et l’ONEE

L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) ont signé, lundi 21 octobre, un contrat de transport du gaz naturel, qui alimente les centrales à gaz de l’ONEE à travers le Gazoduc Maghreb Europe (GME).

Le nouveau contrat «définit explicitement les modalités opérationnelles de réservation de capacité et les conditions de livraison du gaz naturel via le GME, notamment en termes de coût, quel que soit le volume transporté», explique une source proche du dossier. Jusque-là, poursuit-elle, ces conditions étaient traitées au cas par cas. Il s’agit donc de formaliser la collaboration et de clarifier la relation entre un consommateur (ONEE) et un transporteur (ONHYM).

Depuis le 1er novembre 2021, le GME est devenu une propriété de l’Etat marocain, son exploitation est du ressort exclusif de l’ONHYM, à travers sa filiale OMCo. La mise en service du «reverse flow» en juin 2022, après plus de 7 mois d’arrêt suite à la décision unilatérale d’Alger de ne pas reconduire le contrat liant l’ONEE à Sonatrach, a permis d’assurer un approvisionnement normal et régulier des deux centrales à gaz, Tahaddart et Aïn Beni Mathar.

Le dispositif «Reverse flow» permet d’importer du Gaz naturel liquéfié (GNL) acheté sur le marché international, déchargé et regazéfié dans les terminaux espagnols, avant d’être transporté vers le Maroc via le GME. Aujourd’hui, le «Reverse Flow» est la seule source d’approvisionnement des deux centrales de l’ONEE fonctionnant au gaz. Outre les frais de transport payés à l’ONHYM concernant le tronçon marocain du GME, l’ONEE supporte d’autres frais liés au stockage, à la regazéfication du GNL et à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point d’entrée du GME à Tarifa.

Pour obtenir du gaz sur le marché international, l’ONEE recourt à deux types de contrats. D’une part, des contrats spot (court terme) auprès de plusieurs opérateurs sur le marché international. D’autre part, un contrat à terme, celui conclu avec le géant Shell. Selon nos informations, ce dernier a déjà livré, à ce jour, trois cargaisons de GNL au niveau des terminaux espagnols. L’ONEE en tant que shipper (affréteur) sur le marché gazier espagnol, a procédé à leur traitement et à leur acheminement jusqu’au point d’entrée du GME à Tarifa.