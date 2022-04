© Copyright : Sound Energy/Twitter

Sound Energy affirme avoir reçu plusieurs offres d’institutions financières pour contribuer à la construction de l'infrastructure gazière de la concession de production de Tendrara. Parmi ces potentiels investisseurs, figurent des banques marocaines. La firme britannique affiche aussi ses ambitions dans les énergies renouvelables au Maroc.

Dans un communiqué publié ce jeudi 14 avril, Sound Energy, société britannique cotée à la bourse de Londres, détentrice de la concession gazière de Tendrara, dans l’Est du Royaume, apporte de nouveaux éléments concernant le développement de la phase 2 du gisement TE-5 Horst dans la concession de Tendrara.

Rappelons que conformément à l’accord signée entre Sound Energy et l’ONEE en novembre 2021, cette phase consiste à produire, traiter et livrer le gaz de la concession de production de Tendrara au Gazoduc Maghreb-Europe (GME) pour un volume contractuel annuel allant jusqu'à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel par an pendant une période de dix ans.

Dans ce sens, l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym), propriétaire et exploitant du gazoduc Maghreb-Europe, a autorisé, le 15 mars dernier, le raccordement de la concession de production de Tendrara au GME, via un nouveau gazoduc qui sera construit sur 120 km, ouvrant ainsi la voie à la «décision finale d'investissement» sur le développement de la phase 2 de la concession de production de Tendrara.

Sur ce volet financier précisément, la firme britannique assure ce jeudi 14 avril 2022 qu’elle a pu faire avancer les discussions «avec un large éventail de partenaires financiers». Plusieurs offres émanant de banques et d’investisseurs sont en cours d’étude par Sound Energy, indique-t-on.

Parmi les parties intéressées, figurent aussi des banques marocaines, comme le précise Graham Lyon, président de Sound Energy: «suite à la signature de l'accord contraignant de vente et d'achat de gaz avec l'ONEE en novembre 2021, nous avons pu faire avancer de manière significative les discussions de financement, et je suis heureux que non seulement nous ayons un vif intérêt de la part de fournisseurs de services internationaux, mais également d'un certain nombre de banques marocaines»

Pour le patron de la firme britannique, cet intérêt des institutions financières marocaines souligne le potentiel et «l'importance stratégique» de ce projet de développement gazier pour le Royaume.

Parallèlement aux discussions concernant le financement, Sound Energy affirme poursuivre la mise à jour de ses activités d'exploration dans l'Est du Maroc. La société dit avoir identifié plusieurs opportunités de forage dans la zone de licence du Grand Tendrara.

Cap sur les énergies renouvelables

On apprend également dans le communiqué, qu’outre la prospection gazière, Sound Energy lorgne désormais les industries renouvelables. La société a créé à cet effet une filiale dédiée, Sound Energy Sustainables Limited (SESL), dans une logique de diversification de son portefeuille d’activités au Maroc.

Selon la firme britannique, SESL a déjà engagé des pourparlers avec avec un certain nombre de société agro-industrielles marocaines, situées à proximité des permis d'exploration de Sidi Moktar, pour la fourniture de 4,3 MW d'électricité solaire.

Après l'achèvement d'une étude de faisabilité, SESL prévoit de poursuivre les discussions avec les agriculteurs pour chercher à finaliser un ou plusieurs contrats d'approvisionnement en électricité solaire.

Après la publication de ces annonces, l’action Sound Energy à la bourse de Londres était en hausse de 21%, ce jeudi 14 avril 2022, en milieu de journée.