FMI et Banque mondiale: coup d'envoi à Marrakech de la réunion du Caucus Africain 2022

Les participants à la réunion du Caucus Africain 2022, organisée à Marrakech du 4 au 6 juillet 2022.

En tout, 14 ministres africains des Finances et pas moins de 10 banquiers centraux ont pris part à la séance inaugurale de Caucus Africain 2022, ce mardi 5 juillet à Marrakech, une réunion du groupe des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des 54 Etats africains membres de la Banque Mondiale et du FMI.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette réunion qui se poursuit jusqu’au 6 juillet, offre l’opportunité d’analyser les défis qui s’imposent aux pays africains et d’échanger autour des moyens susceptibles de les aider à y faire face. «Vers une Afrique résiliente», tel est le thème retenu pour cette année. La cérémonie d’ouverture de cet évènement d'envergure a été marquée par un message royal adressé par le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui. Le message du Roi au Groupe africain des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales En plus de Nadia Fettah Alaoui, le Maroc est représenté à cette grand-messe de la finance continentale par Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib et Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget. La présidence du Bureau du Caucus africain est assurée cette année par le Maroc. Le Bureau est également composé de la Libye (1er vice-président), du Cap-Vert (2ème vice-président) et de l’Erythrée (secrétariat).

Par Nisrine Zaoui