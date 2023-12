Fitch Ratings: les banques marocaines demeurent résilientes malgré les défis macroéconomiques persistants

Les profils de crédit des banques marocaines restent résilients malgré les conditions macroéconomiques mondiales et nationales difficiles. C’est ce qu’indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport sur les sept plus grandes banques du Royaume, publié hier mercredi 20 décembre.

Dans sa note d’analyse, l’agence de notation américaine estime que les établissements bancaires marocains ont constitué des réserves de provisions saines depuis 2020 et sont bien placées pour une reprise continue de la rentabilité en 2024, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.

«Les indicateurs de rentabilité des banques se sont fortement améliorés au 1S23, aidés par des taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 2017. Les banques marocaines sont orientées vers la hausse des taux, et nous nous attendons à ce que la rentabilité continue de s’améliorer en 2024», soutient Fitch Ratings, qui souligne également que leurs conditions de liquidité resteront saines, «soutenues par des afflux importants de dépôts de clients, dont environ 77% sous forme de comptes courants et de comptes d’épargne à faible coût».

Concernant les crédits bancaires, ce membre du «Big Three» (les trois plus grandes agences de notation au monde) souligne que leur performance est restée inchangée à la fin du premier semestre de 2023, avec un ratio moyen de prêts de stade 3 de 9,6%. «Les crédits non consolidés des banques ont augmenté de 5% en septembre, et les prêts aux entreprises de 5,7%, tandis que les prêts aux particuliers ont augmenté de moins de 2%, freinés par des taux d’intérêt élevés».

Toutefois, l’agence prévoit «une certaine détérioration en 2023 et 2024, même si elle devrait être gérable pour les banques compte tenu de leurs normes de souscription prudentes». À l’en croire, «le coût du risque restera supérieur aux moyennes précédentes compte tenu des incertitudes économiques mondiales et des risques pays plus élevés en Afrique».

Une croissance moyenne de 3,3% au Maroc en 2024-2025

Au-delà de l’analyse de l’écosystème bancaire, Fitch Ratings a également livré des prévisions de croissance de l’économie marocaine. L’agence table ainsi sur une croissance moyenne du PIB réel de 3,3% sur la période 2024-2025. L’inflation (3,6% en novembre 2023, selon le HCP) et les taux d’intérêt devraient aussi rester supérieurs aux moyennes historiques.

«Nous considérons que la croissance plus faible que prévu dans la zone euro (le principal partenaire commercial du Maroc), et les prix élevés soutenus de l’énergie et des denrées alimentaires sont des facteurs négatifs clés pour nos prévisions de croissance», explique Fitch Ratings.