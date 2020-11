© Copyright : DR

La filière grenade est en plein boom dans la région: la production, quant à elle, est passée de 30.000 tonnes avant le lancement du Plan Maroc Vert à plus de 52.000 tonnes en 2019-2020, soit une hausse de plus de 71%.

Au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, la culture de la grenade est considérée comme l'un des secteurs productifs les plus rentables. La filière joue un rôle vital dans le développement du monde rural en créant des opportunités d'emploi à toutes les étapes de la production (environ 300.000 jours ouvrables).

Ces dernières années, la filière grenade a connu un important essor dans la région, que ce soit en termes d'élargissement des surfaces cultivées et d'équipement des domaines en systèmes d'irrigation économisant l'eau, ou en termes d'organisation professionnelle des producteurs et de la valorisation de la production.

Selon la Direction régionale de l’agriculture, les résultats enregistrés cette année ont dépassé toutes les attentes, grâce notamment à la mise en œuvre du plan régional dédié à cette filière, qui s'inscrit dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).

La superficie plantée a connu une augmentation significative, passant de 1.400 hectares en 2008 à environ 2.500 hectares, dont plus de 500 hectares sont équipés en systèmes d’irrigation localisée.

La production, quant à elle, est passée de 30.000 tonnes avant le lancement du PMV à plus de 52.000 tonnes en 2019-2020 soit une hausse de plus de 71%, dépassant de plus de 22%, l'objectif de production à l'horizon 2020. La région Béni Mellal-Khénifra contribue, à elle seule, à environ 50% de la production nationale de grenade, selon les données de la DRA.

Pour ce qui est de l'organisation professionnelle, la coopérative Ouled Abdellah pour la collecte et la commercialisation de la grenade a été créée dans l’optique de valoriser la variété Safri produite à Ouled Abdellah, qui a remporté plusieurs prix et a obtenu une certification au Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM).

La DRA a redoublé d’efforts ces dernières années en créant une deuxième unité de production, de conditionnement et d'emballage de la grenade Safri d'une capacité de 20.000 tonnes, laquelle unité a pu accéder à plusieurs marchés internationaux et gagné la confiance de plusieurs grandes multinationales.

Il est question toutefois de renforcer les infrastructures de transformation et de valorisation de la grenade d’Ouled Abdellah, notamment par la construction d'usines et d’unité de conditionnement et de transformation de ce produit phare, si rare.

A titre de rappel, l'Office régional de mise en valeur agricole de Tadla (ORMVAT) continue d’accorder une importance cruciale à cette filière, à travers l'inclusion de projets dans le cadre de l'élaboration de la stratégie «Génération Green 2020-2030», en programmant un projet de création d'une unité de production de jus de grenade au niveau de l’agropole de Béni Mellal et ce, dans l’optique de transformer 1.250 tonnes de grenades par an.