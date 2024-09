Factures impayées: les précisions de la société LJM, propriété de Chakib Alj

Les jeunes Maçons (LJM), une TPME opérant dans le secteur du BTP, a récemment fait l’objet de plusieurs articles questionnant sa gestion des factures impayées. En réponse, l’entreprise propriété de Chakib Alj, également président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), vient de publier un communiqué pour clarifier sa situation financière.

Selon le communiqué de LJM, l’entreprise, dont Chakib Alj est devenu actionnaire passif à 50% en 2021, «a connu une situation difficile, notamment en raison de marchés conclus sans prise en considération de l’inflation des prix des matières premières, compromettant ainsi la continuité de l’entreprise».

Pour éviter un arrêt de l’activité et poursuivre l’exploitation de la société, Chakib Alj a racheté les parts du fondateur et ancien gérant de l’entreprise, s’est associé à un nouveau gérant expert dans le domaine du BTP et a injecté dans l’entreprise LJM une somme avoisinant les 200 millions de dirhams, fait-on savoir.

Cette injection a eu pour effet immédiat de stabiliser l’entreprise, permettant non seulement de sauvegarder les emplois existants, mais aussi de tenir ses engagements avec ses tiers, notamment l’assainissement de dettes fournisseurs, poursuit le communiqué.

«À l’heure actuelle, bien que rencontrant des difficultés liées, en l’occurrence au recouvrement d’importantes créances, LJM est en activité et se bat, à l’image de plusieurs TPME, pour retrouver et maintenir une situation financière saine et équilibrée, particulièrement vis-à-vis de ses fournisseurs, continuer à opérer dans ce secteur économique majeur et créer de l’emploi», explique-t-on.

LJM, en la personne de son associé gérant, Taoufik Benhaba, maintient un dialogue constant avec ses fournisseurs pour trouver des solutions en faveur de l’apurement des dettes et du maintien de leurs prestations dans les projets en cours et futurs, assure-t-on du côté de l’entreprise.