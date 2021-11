Diana Holding et l'Université Mohammed VI Polytechnique signent un partenariat stratégique pour l'agriculture durable

Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding, et Hicham El Habti, Président de l'Université Mohammed VI Polytechnique, lors de la signature d'un partenariat le 24 novembre, à Benguerir.

© Copyright : DR

Les Domaines Zniber, filiale de Diana Holding, et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), se sont mutuellement engagés, à travers un accord de partenariat, dans un ambitieux projet prônant l'esprit d'innovation et de soutien à la recherche et au développement.

Mercredi 24 novembre, à Benguerir, Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding, acteur majeur de l’agroalimentaire présent au Maroc depuis 55 ans, et Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UMP6), institution pluridisciplinaire orientée vers la recherche appliquée et l'innovation, ont signé un partenariat stratégique en matière d’agriculture durable. Cet accord-cadre, conclu en présence d’Otman Rouchdi, Directeur général des Domaines Zniber, institue en effet une collaboration maroco-marocaine pour une agriculture de précision visant l’utilisation rationnelle des ressources, notamment de l’eau. Les grands sept Dans le cadre de cet accord, sept axes de coopération ont été identifiés. Le premier, lequel a fait l’objet d’une convention spécifique, porte sur le déploiement, au sein des exploitations des Domaines Zniber, de services d’agriculture de précision développés par AgiEdge, une Business Unit de l’UMP6. Ce partenariat verra également la mise en place par les partenaires d’un centre de recherche agronomique, lequel comportera deux plateformes expérimentales, l’une située à Berkane, et la seconde à Meknès. Vidéo. Tout sur l’ambitieuse stratégie agricole du groupe Diana Holding Se profile également, grâce à ce partenariat, le co-développement d'une gamme de nutrition végétale et l'échange de chercheurs. A travers cet axe qui repose sur une approche innovante, conjuguée à une capacité d'anticipation et d'adaptation agile, se reflète l'engagement des deux parties à s'associer pour une contribution dynamique à la durabilité de l'agriculture. Contactée par Le360, Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding, groupe agro-alimentaire de référence qui se classe au 7e rang du classement des groupes privés les plus importants au Maroc, et Présidente du Conseil d'administration de Zniber Domaines, déclare à cet effet que «cet accord cadre, qui s’inscrit pleinement dans la vision du Nouveau Modèle de Développement présenté au Souverain par la commission ad-hoc, il y a quelques mois, trace la voie d’un chemin à la fois ambitieux et exigeant, nécessitant l’implication de tous». Et de poursuivre, «Diana Holding , dans le cadre précis de cette convention entre l’UM6P et les Domaines Zniber est déterminée à soutenir cet objectif». Le président de l'Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti, a quant à lui déclaré lors de la signature de ce partenariat que «les défis posés par le changement climatique affecteront sans aucun doute notre conception commune de la production agricole, que ce soit en termes d'optimisation des ressources ou de gestion des rendements. Je suis convaincu que l'écosystème agricole des régions de Berkane et de Meknès bénéficieront grandement de ce partenariat entre le secteur privé et le monde universitaire».

Par Zineb Ibnouzahir