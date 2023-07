Dessalement d’eau de mer: OCP Group sort les grands moyens

Lors de la signature du mémorandum d'entente et du contrat de concession entre l’Etat et l’OCP, ce mercredi 5 juillet 2023 à Rabat.

Dans le but de soulager le bassin hydraulique d’Oum Er-Rbia et d’éviter des risques de rupture d’approvisionnement en eau potable à Safi et à El Jadida, le gouvernement avait décidé, en février 2022, de mettre en place un programme complémentaire, comprenant le développement d’un partenariat stratégique avec le groupe OCP. C’est désormais lancé avec un mémorandum d’entente conclu, sous la présidence du chef du gouvernement, entre les ministres des Finances, de l’Équipement, de la Transition énergétique, le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et le président directeur général de l’OCP, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 7 juillet.

Ainsi, un projet mutualisé de dessalement d’eau de mer est né. Son objectif: produire de l’eau potable en vue de l’approvisionnement des régies de Safi et d’El Jadida tout en couvrant les besoins industriels d’OCP. Ce plan d’urgence permettra de produire et de livrer 85 millions de m3 par an au cours de la période 2023- 2025 et, dans un second temps, 110 millions de m3 à partir de 2026. Le plan vise à assurer, en 2023, 10 millions de m3 d’eau potable pour la régie de Safi, et 30 millions de m3 pour celle d’El Jadida.

Pour les années 2024 et 2025, le volume ciblé est de 15 millions de m3/an pour Safi et 32 millions pour El Jadida. À partir de 2026, les volumes seront portés à, respectivement, 30 millions de m3 par an pour Safi et 45 millions pour El Jadida.

«Concernant la production d’eau à usage industriel, le plan d’urgence d’OCP a pour but d’assurer, à terme, la mobilisation annuelle de 35 millions de m3 d’eau dessalée traitée. De ce fait, les régies bénéficieront, à partir de 2026, de 75 millions de m3 d’eau dessalée par an pour les besoins des services publics, et plus de 35 millions de m3 par an seront alloués à l’usage industriel d’OCP. Le dessalement d’eau de mer sera effectué au sein de quatre unités, dont deux situées dans le site industriel de Jorf Lasfar et deux autres à Safi», lit-on.

Par ailleurs, un contrat de concession de dessalement entre le gouvernement et OCP Green Water a également été signé par le ministère de l’Équipement et de l’eau et la filiale du groupe OCP. Il porte sur le droit de dessaler l’eau de mer pour fournir de l’eau potable à un coût compétitif aux gestionnaires des services publics de distribution d’eau potable, à savoir la RADEEJ et la RADEES, ainsi que de l’eau industrielle au Groupe OCP, et ce, parallèlement aux efforts continus au niveau des technologies, de l’énergie, du coût des intrants, ainsi que de la recherche et développement à l’UM6P.