L’accès aux ports marocains est temporairement suspendu pour tous les navires de plaisance, de croisière et de passagers, souligne la direction de la marine marchande dans un communiqué.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement des dispositions prises par le Maroc pour lutter contre la propagation du coronavirus.

En revanche, le trafic maritime sera maintenu pour les navires transportant exclusivement les ensembles routiers avec leurs chauffeurs.



Pour rappel, le Maroc a décidé ce jeudi 12 mars, en concertation avec les autorités espagnoles, de suspendre jusqu'à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l'Espagne.

L'Espagne, désormais l'un des pays européens les plus touchés avec l'Italie, la France et l'Allemagne, a recensé 2.968 cas et le nombre des décès a presque doublé pour atteindre 84 morts, selon un dernier bilan communiqué par le ministère espagnol de la Santé.