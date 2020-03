© Copyright : dr

L'information nous a été rapportée par une source sûre avant d'être confirmée par un communiqué officiel. Tous les vols ainsi que le trafic maritime de passagers de (et vers) l’Espagne seront suspendus.

Le royaume du Maroc a décidé, en concertation avec les autorités espagnoles de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers, en provenance et à destination de l'Espagne, peut-on lire dans un communiqué officiel relayé en début de soirée par l'agence MAP.

Le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI se sont concertés à ce sujet, à la suite des échanges qui ont eu lieu entre les Chefs de gouvernements et les ministres de l'Intérieur et des Affaires Étrangères des deux pays, poursuit la même source.

Plusieurs compagnies aériennes et maritimes seront obligées de suspendre les liaisons reliant le Maroc à l'Espagne: Royal Air Maroc, Iberia, Ryanair, Binter, Frs, Balearia, Transmediterranea, Inter Shipping, etc.

L'Espagne, désormais l'un des pays européens les plus touchés avec l'Italie, la France et l'Allemagne, a recensé 2.968 cas et le nombre de morts a presque doublé pour atteindre 84, selon le dernier bilan du ministère de la Santé.

La région de Madrid, la plus touchée du pays et qui a fermé toutes ses écoles depuis mercredi, représente près de la moitié des cas avec 1.388 personnes contaminées.

La ministre espagnole de l'Égalité, Irene Montero, membre du parti de gauche radicale Podemos, a été testée positive, forçant tous les membres de l'exécutif à se soumettre aux tests dont les résultats "seront connus dans le courant de l'après-midi", selon un communiqué du gouvernement espagnol.