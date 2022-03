© Copyright : Alec Wilson

Le guichet unique des procédures du commerce extérieur, PortNet, s’est associé à la compagnie aérienne Swiftair, pour l’adoption du bon à délivrer (BAD) électronique et du Manifeste aérien.

La compagnie aérienne Swiftair rejoint la plateforme PortNet pour la dématérialisation de ses procédures à l’international. Dorénavant, le bon à délivrer (BAD) aérien, remis physiquement par le transporteur au destinataire de la marchandise pour permettre son dédouanement, sera généré automatiquement et transmis par voie électronique à l’importateur ou son représentant via le guichet unique PortNet en se basant sur l’Identifiant commun entreprises (ICE) du destinataire.

L’adoption du BAD électronique par Swiftair contribuera progressivement, selon un communiqué conjoint du guichet unique des procédures du commerce extérieur et cette compagnie aérienne, à l’accélération des opérations d’enlèvement et de sortie des marchandises et à l’optimisation de la traçabilité des opérations et le renforcement de la capacité d’anticipation et de planification.

Le BAD électronique permettra aussi aux différentes parties prenantes aux processus une visibilité en temps réel, améliorant la transparence ainsi qu’une réduction des échanges physiques de documents entre Swiftair et les importateurs nationaux.

Les opérateurs économiques ont tout à gagner de ce service, qui va se traduire par un gain de temps considérable et, par conséquent, par une réduction des coûts associés à l’enlèvement des marchandises.