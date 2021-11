© Copyright : adil gadrouz

Royal Air Maroc (RAM) annonce, ce lundi 8 novembre 2021, l’adoption du bon de sortie électronique via PortNet (le guichet unique national des procédures du commerce extérieur).

Dans un communiqué diffusé ce lundi 8 novembre 2021, la Royal Air Maroc indique qu’elle est désormais en mesure de réaliser l’émission du bon de sortie via PortNet. Ce document est délivré par le transporteur aérien en faveur des importateurs ou des transitaires, leur permettant ainsi d’effectuer un enlèvement dématérialisé de leurs marchandises.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la digitalisation des opérations à l'import menée par la RAM, l’Administration des douanes et impôts indirects et le guichet unique PortNet, était auparavant réalisée manuellement par le transporteur après vérification de l’accomplissement des formalités douanières et l’obtention de la mainlevée délivrée par les autorités douanières.

La délivrance du bon de sortie est désormais entièrement automatisée et s’effectue intégralement par le biais du guichet unique PortNet.

Selon ce même communiqué de RAM, ce service est opérationnel dans la totalité des terminaux de fret nationaux et vient davantage fluidifier les échanges d’informations entre les acteurs nationaux de la chaîne logistique, tout en réduisant les délais d’enlèvement des marchandises et de livraison des marchandises importées.

Avec cette coopération, la RAM, l’Administration des douanes et impôts indirects et le guichet unique PortNet renforcent leurs synergies pour offrir une meilleure qualité de service aux opérateurs économiques, conclut le transporteur aérien.