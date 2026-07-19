Changement climatique: une nouvelle offensive financière verte au Maroc

Alors que les températures moyennes dépassent désormais de 1,5 °C les niveaux de l’ère préindustrielle, le projet régional d’Adaptation urbaine au changement climatique (UrbA-Clima) franchit un cap décisif au Maroc. Mis en œuvre par l’agence de coopération allemande GIZ, en partenariat étroit avec la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) du ministère de l’Intérieur, ce programme entame une phase opérationnelle cruciale. L’objectif n’est plus seulement de documenter la crise, mais de donner aux municipalités les leviers structurels et financiers pour y faire face, indique le quotidien Les Inspirations Eco.

Cette accélération répond à une réalité territoriale alarmante. Depuis un demi-siècle, l’intensification des phénomènes extrêmes, qu’il s’agisse de la pénurie d’eau chronique, des incendies de forêt, des inondations par pluies locales ou de la désertification, ne représente plus un simple défi écologique. Pour les collectivités, la résilience devient un impératif de planification et de développement économique, indispensable pour protéger les infrastructures et les populations les plus vulnérables selon le principe de «Ne laisser personne de côté».

Dans cette optique, dix communes partenaires du Royaume vont bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour établir un diagnostic précis de leur vulnérabilité et concevoir des plans d’adaptation à moyen et long terme. Ces feuilles de route intégreront des priorités d’action propres à chaque territoire, allant de la lutte contre les îlots de chaleur urbains à la gestion durable des ressources hydriques, en passant par la protection des espaces naturels. Pour garantir la réussite de ces stratégies, les équipes communales travailleront en concertation avec les acteurs locaux pour favoriser une large appropriation communautaire, écrit Les Inspirations Eco.

Le véritable nœud gordien de l’action climatique locale réside toutefois dans le financement. Confrontées à des critères techniques et administratifs extrêmement exigeants de la part des guichets internationaux, la majorité des communes se retrouvent démunies pour concrétiser leurs ambitions. C’est ici qu’UrbA-Clima apporte une valeur ajoutée majeure: sept des dix communes marocaines sélectionnées recevront un appui renforcé pour franchir l’étape de la bancabilité. Cet accompagnement technique permettra de former les cadres locaux aux instruments de la finance climat, d’estimer rigoureusement les budgets et de monter des dossiers éligibles auprès des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Au total, sept projets structurés devront être finalisés et soumis d’ici l’échéance du programme en février 2027.

Cette nouvelle impulsion s’appuie sur les acquis des programmes antérieurs de coopération décentralisée, KWT I et KWT II, qui ont déjà permis de renforcer les compétences de plus de quarante municipalités maghrébines. Le Maroc compte par ailleurs plusieurs projets pilotes réussis, à l’image du Centre de formation en efficacité énergétique d’Agadir ou du soutien apporté au Centre climat et environnement de Chefchaouen, lit-on encore dans Les Inspirations Eco.

À plus large échelle, UrbA-Clima affiche des ambitions régionales d’ici 2027, prévoyant la formulation de 30 plans locaux d’adaptation répartis sur trois pays du Maghreb, le déploiement de campagnes de sensibilisation dans 60 villes, le partage d’expertises inter-collectivités et l’activation de 12 mesures concrètes de résilience. En reliant systématiquement le diagnostic territorial à l’ingénierie financière, le projet UrbA-Clima offre un modèle reproductible pour transformer les stratégies environnementales en investissements concrets et durables.