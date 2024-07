Capital investissement: le secteur de la santé a affiché la meilleure performance en 2023

Le secteur de la santé attire de plus en plus les fonds de capital investissement. (Photo d'illustration)

L’étude d’impact menée par L’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC) et Fidaroc Grant Thornton évalue annuellement l’impact du capital-investissement sur les entreprises marocaines investies depuis l’année 2000, en se basant sur des critères financiers et socio-économiques prédéfinis, brassant un échantillon représentatif de 23 sociétés de gestion.

Les entreprises investies ont enregistré une croissance de chiffre d’affaires de 22.3% au cours de l’année 2023, alors que le taux de croissance du PIB national se situait à 3,4%, souligne l’étude. Le taux de croissance des effectifs se maintient à 18% par rapport à la fin de l’année 2022.

Le secteur de la santé figure pour la première fois parmi les trois meilleures performances sectorielles, enregistrant une croissance remarquable de 45% en 2023. Il est suivi par le secteur des Technologies de l’information et de la communication (TIC), qui affiche une progression de 29%, talonné par le secteur des services, avec une augmentation de 28%.

La performance exceptionnelle du secteur de la santé souligne son dynamisme, grâce à une demande accrue et une confiance renforcée des investisseurs dans ce domaine, commente l’étude. De même, la forte croissance du secteur des TIC met en évidence l’importance croissante de la transformation numérique et de l’innovation technologique comme moteurs essentiels de la compétitivité et de la croissance économique.

Enfin, le secteur des services a renoué en 2023 avec un niveau de croissance plus important de son chiffre d’affaires, contrastant avec celui de 2022 (10 %). Sa solide performance reflète sa position de leader en termes d’effectifs, avec une progression de 23%, confirmant ainsi sa position de premier employeur au Maroc, ajoute la même source.

Une industrie créatrice de valeur et génératrice de revenus fiscaux

La contribution fiscale des entreprises investies a significativement augmenté entre l’année d’entrée et l’année de sortie du fonds. Sur près de 180 PME accompagnées entre les années 2000 et 2023 ayant communiqué leurs données fiscales dans le cadre de cette enquête, la contribution fiscale a augmenté de près de 3 milliards de dirhams sur une durée de détention moyenne de 6 ans.

En 2023, le montant total des impôts et taxes collectés auprès des entreprises investies a enregistré une hausse de plus de 450 millions de dirhams en comparaison avec les chiffres de 2022.