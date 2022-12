Lors de la signature d'un accord-cadre entre l’Etat et le groupe japonais Sumitomo, mercredi 21 décembre 2022, à Rabat, pour le développement de projets industriels dans les activités de fabrication de câblages et composants.

Le géant japonais Sumitomo s’apprête à renforcer sa présence au Maroc avec la construction de neuf nouvelles unités de fabrication de câblages et composants dans différentes régions du Maroc pour un investissement global de 1,965 milliard de dirhams.

Un accord-cadre pour le développement de projets industriels dans les activités de fabrication de câblages et composants a été signé, ce mercredi 21 décembre 2022 à Rabat, entre l’Etat et le groupe japonais Sumitomo, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Avec une enveloppe budgétaire globale de 1,965 milliard de dirhams, cet accord prévoit la mise en place de neuf nouveaux projets dans différentes régions du Maroc, dont celles de Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Casablanca-Settat. Il permettra la création de 16.000 nouveaux emplois directs à l’horizon 2028.

Le premier projet d’investissement de cet accord-cadre sera déployé par la filiale SEBN du groupe à Bouknadel avec la mise en place d’une nouvelle unité industrielle dédiée à la fabrication de faisceaux électriques. Cette convention d’investissement d’un montant de plus de 320 millions de dirhams permettra la création de plus de 4.500 emplois, souligne un communiqué du ministère de l’Industrie.

«Avec ce nouvel investissement du groupe Sumitomo, la plateforme automobile marocaine confirme son attractivité auprès de fournisseurs de rangs mondiaux, nous permettant ainsi de continuer à générer de l’emploi pour nos jeunes Marocains (…). Cela démontre, une fois encore, la grande confiance placée par les investisseurs en notre écosystème puisqu’ils n’hésitent pas à investir et réinvestir», a déclaré à cette occasion Ryad Mezzour.

De son côté, le PDG de Sumitomo-SEBN Maroc, Adil Semrich, a souligné que le groupe Sumitomo est ravi de signer cet accord-cadre qui permettra d'élargir et diversifier les activités du groupe dans plusieurs régions du Maroc. «Nous sommes confiants sur la capacité des compétences marocaines à déployer ce projet et d’autres dans les années à venir, toujours dans un souci de renforcement de notre compétitivité», a-t-il précisé.

Présent au Maroc depuis 2001 à travers quatre filiales, SEWS MFZ, SEWS MAROC, SEBN, et SEWS CABIND, le groupe Sumitomo emploie près de 30.000 personnes dans le Royaume.