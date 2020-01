© Copyright : DR

La nomination de Philippe Dumel au poste de président du Directoire de la BMCI sera proposée au Conseil de Surveillance du 26 février 2020, en remplacement de Laurent Dupuch, appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein du Groupe BNP Paribas.

Son prédécesseur, Laurent Dupuch, sera le nouveau CEO de la filiale ukrainienne du Groupe BNP Paribas, UkrisbBank, un poste précédemment occupé par Philippe Dumel, indique la banque dans un communiqué.

Ingénieur des mines et docteur en économie des matières premières, Philippe Dumel a travaillé pendant 5 ans dans l’industrie avant de rejoindre l’UCB (Union de crédit pour le bâtiment, groupe Cie bancaire), où il s’est occupé de crédit immobilier dans différents rôles en France et en Italie.

Il a ensuite dirigé Cetelem-France (BNP-Paribas Personal Finance), après la fusion entre l’UCB et Cetelem. En 2010, Philippe Dumel a rejoint TEB (BNP-Paribas Turquie) au moment de la fusion avec Fortis-Turquie, en tant que COO. A partir de 2015, il a dirigé UkrisbBank, filiale du groupe BNP Paribas en Ukraine.

Sous sa conduite, et avec la contribution des 5.300 collaborateurs, poursuit la même source, UkrisbBank est devenue en 5 ans l’une des banques les plus profitables du Groupe BNP Paribas, exploitant un portefeuille d’activités équilibré et diversifié, en développant une approche multicanal, indique un communiqué du groupe bancaire.

La longue expérience et la connaissance internationale du secteur bancaire permettront à Philippe Dumel de poursuivre la dynamique de développement de la BMCI, conclut le communiqué.