Avec ou sans accords agricole et de pêche, l’UE premier partenaire économique du Maroc

L’Europe demeure le principal partenaire commercial du Maroc avec une part de 63,2% dans le total des transactions de marchandises en 2023, contre 58,8% en 2022. C’est ce qu’indique le quotidien L’Economiste dans son édition du 8 octobre, citant les derniers chiffres de l’Office des changes. «Les échanges avec l’Europe se chiffrent à 724,8 milliards de dirhams en 2023 contre 685,8 milliards de dirhams en 2022, soit une augmentation de 5,7%», lit-on.

Après un recul en 2020 lié à la pandémie Covid-19, les échanges commerciaux ont repris leur croissance et ont augmenté de 6% en 2023 par rapport à 2022 et de 42% comparé au niveau d’avant-crise. L’UE est à la fois le 1er fournisseur du Maroc et son 1er client (plus de 60% des exportations marocaines). Le Royaume est également le 1er partenaire de l’UE en Méditerranée du Sud. Par pays, les échanges sont effectués principalement avec l’Espagne (28,9%), la France (22,5%), l’Italie (7,8%) et l’Allemagne (7,4%).

«En mars 2024, le dernier rapport de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a réaffirmé l’impact socioéconomique positif de l’accord agricole avec le Maroc et le plein bénéfice de la population des provinces du Sud des dispositions de cet accord», lit-on encore.

Ce rapport, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres, modifiant les protocoles 1 et 4 de l’accord d’association Maroc-UE, entré en vigueur le 19 juillet 2019, communément appelé Accord agricole, est intervenu au lendemain de la décision de l’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne qui a rejeté les allégations du Polisario et a approuvé la validité de l’accord agricole entre Rabat et Bruxelles.

Toujours selon ce rapport, «en 2022, plus de 203.000 tonnes de produits originaires des provinces du Sud ont été exportées vers l’UE contre environ 100.000 tonnes avant l’application de l’accord».

La valeur des exportations originaires des provinces du Sud vers l’UE s’est élevée à 590 millions d’euros (6,4 milliards de dirhams). 82% des tomates et melons récoltés dans les provinces du Sud ont été exportés vers le marché européen (contre 85,3% en 2021).

Concernant les produits de la mer, environ 60% sont réservés au marché européen, selon les estimations du Maroc. Les grands opérateurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche ont développé depuis 2019 un marché d’exportation pour des produits à haute valeur ajoutée.