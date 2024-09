Automobile: l’application de la norme environnementale «Euro 6» devrait être reportée de deux ans

Les importateurs et distributeurs automobiles peuvent pousser un grand «ouf» de soulagement. Prévue initialement pour janvier 2025, l’entrée en vigueur de l’obligation de respecter la norme européenne «Euro 6» pour l’homologation des véhicules neufs commercialisés sur le marché marocain devrait être reportée de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2027. Il en est de même pour l’immatriculation des véhicules, qui ne devrait se plier à cette contrainte qu’à partir de janvier 2028, au lieu de janvier 2026.

Ce nouveau délai de grâce (qui concerne les véhicules des catégories N1, N2, N3, M3 et M2) est contenu dans un avant-projet de décret préparé par le ministère du Transport et de la Logistique et celui de la Transition énergétique et du Développement durable, et mis en ligne sur le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG) pour recevoir les commentaires du public.

Pour expliquer ce projet de report, les deux départements évoquent «un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, des tendances inflationnistes et des difficultés d’approvisionnement, et surtout les coûts induits par cette norme, qui pourraient menacer le renouvellement du parc automobile marocain». Et pour cause,«le coût d’acquisition des nouveaux véhicules augmentera de 5 à 12% pour la majorité des marques du fait de l’entrée en vigueur de cette norme environnementale européenne» qui fixe des limites plus sévères en matière d’émissions polluantes, argumente-t-on.

L’introduction dudit texte précise en outre que cet ajournement «favorisera le succès des programmes de renouvellement de la flotte lancés par le ministère des Transports et de la Logistique, notamment le programme “Safe Autocar”», qui a pour objectif d’encourager les opérateurs du transport routier à acquérir des véhicules plus modernes, équipés de dispositifs renforçant la sécurité routière.