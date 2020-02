© Copyright : DR

Kiosque360. La région a créé un site visant à rassembler un réseau d’ambassadeurs de tous les horizons, appelés à contribuer à la promotion touristique de la région de Souss-Massa en s’impliquant dans la promotion et le développement de ses atouts et produits touristiques.

Un nouveau portail touristique collaboratif et interactif, baptisé "All Souss Massa", a été lancé samedi à Agadir, à l'initiative du Conseil Régional du Tourisme (CRT) d'Agadir Souss-Massa.

Ce portail, lancé également en partenariat avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services Souss-Massa et l’Office National Marocain du Tourisme, se veut une plateforme interactive qui vise à mettre le citoyen au cœur de la stratégie touristique de la région.

Le site internet, indique L’Economiste, est fondé sur une démarche innovante qui vise à rassembler un réseau d’ambassadeurs de tous les horizons, appelés à contribuer à la promotion touristique de la région de Souss-Massa en s’impliquant dans la promotion et le développement de ses atouts et produits touristiques.

Pour la présidente déléguée du CRT d’Agadir Souss-Massa, Meriem El Ouafi, cette initiative permettra à tout citoyen d’être ambassadeur de la région et de contribuer à sa promotion en tant que destination touristique de choix.

"Plus de 1.000 ambassadeurs se sont déjà inscrits sur cette plateforme, dont l’accès est possible via le site internet ou par application et permettra aux citoyens de contribuer par des articles, des clichés ou des vidéos au rayonnement touristique de la région Souss- Massa," a-t-elle précisé. Les enjeux majeurs de ce projet étant de contribuer à la création et au partage du contenu touristique, de développer un réseau de bénévolat et d'encourager l’investissement à travers des idées innovantes au profit du secteur touristique dans la région.

De même, le portail vise à faire connaître Souss-Massa dans tout ce qu’elle a d’unique et d’exceptionnel et à créer une dynamique autour de la promotion et l’investissement touristique, à travers la contribution croisée des citoyens, des MRE, des touristes, des personnalités publiques et des institutions concernées.

Plusieurs canaux de communication seront mobilisés progressivement pour faire connaître la nouvelle plateforme et clarifier ses objectifs durant les phases qui suivront son lancement, à travers notamment des capsules vidéo qui interprètent les différentes thématiques mises en avant.

En parallèle, plusieurs autres outils serviront à promouvoir la plateforme (affichage, réseaux sociaux, production du contenu…), le but étant de mobiliser un grand nombre d’ambassadeurs et d’élargir le réseau de la communauté adhérente et active sur la plateforme.