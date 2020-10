© Copyright : DR

Al Barid Bank (ABB), filiale du Groupe Barid Al-Maghrib, célèbre ses 10 ans. L’occasion de faire le point sur ses réalisations. Avec un réseau de plus de 1.900 agences, la banque s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs d’inclusion financière et sociale au Maroc.

«Nous avons adopté un modèle économique axé sur l’innovation, l’accessibilité et la citoyenneté au service de la satisfaction de nos 7,2 millions de clients grâce à l’engagement de nos 4000 collaborateurs», a affirmé Najm-Eddine Redouane, président du directoire d’Al Barid Bank, cité dans un communiqué de la banque.



Avec plus de 7 millions de clients dont 1,4 million équipés de Barid Bank Mobile et 3,8 millions de cartes bancaires, Al Barid Bank a permis au Maroc de faire un grand saut dans sa stratégie d’inclusion financière, ajoute la même source. En effet, une personne bancarisée sur quatre appartient au portefeuille clients de la banque.



En plus de sa mission visant à accompagner et à participer au développement inclusif du pays, Al Barid Bank est également tenue par des impératifs de performances économique et financière, et de respect des règles prudentielles en termes de fonds propres et d’équilibre bilanciel.

Les revenus de la banque ont ainsi augmenté de 79% depuis sa création. Avec un taux de croissance annuel moyen de +6.7%, sa rentabilité a également progressé de 172% sur la même période. Une prouesse rendue possible grâce à la bonne maîtrise des charges, le coefficient d’exploitation d’ABB s’étant allégé de 930 points de base en dix ans.

Une performance que la banque doit notamment à la capillarité de son réseau, constitué de 1.900 agences et 920 GAB. Présents dans toutes les villes du pays, les agences et guichets ABB couvrent également les zones rurales les plus éloignées. Les deux tiers des agences de la banque sont situés en milieu rural.