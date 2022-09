Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances.

Le gouvernement compte poursuivre ses aides directes aux transporteurs routiers. Alors que plus de 2,5 milliards de dirhams ont déjà été déboursés, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui a annoncé que le montant des aides accordées au secteur devrait doubler au cours des tous prochains mois.

Prenant part à la sixième étape des «Régionales de l'investissement de la BCP», organisée le vendredi 23 septembre dernier à Tanger, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a indiqué que le montant des aides accordées aux transporteurs routiers a, à ce jour, dépassé la somme de 2,5 milliards de dirhams.

Selon la ministre, ce montant sera doublé au cours des tous prochains mois, afin de permettre aux transporteurs de faire face à la hausse de leur facture énergétique, pour qu'ils puissent subvenir aux coûts de leurs trajets, et donc empêcher une hausse des prix en ce qui concerne les produits de consommation courante.

A Tanger, la ministre a également rappelé les différents plans d'aides que le gouvernement a instauré depuis le début de l’année, pour accompagner plusieurs secteurs porteurs de l’économie nationale dont l’agriculture (10 milliards de dirhams) et le tourisme (2 milliards de dirhams), en plus d'un budget supplémentaire qui a été alloué à la Caisse de compensation, afin d'en alléger la facture, qui a atteint 22,24 milliards de dirhams à fin août 2022, soit une hausse de 147% par rapport à la même période, une année auparavant.

Interrogée sur le financement des dépenses supplémentaires du ministère des Finances qu'elle dirige, Nadia Fettah Alaoui a expliqué que l’équilibre budgétaire sera maintenu cette année, grâce à une augmentation des recettes (+33,5 milliards de dirhams à fin août) plus importante que celle des dépenses globales (+20,6 milliards de dirhams à fin août).

«L’augmentation des recettes cette année permettra de maintenir le déficit budgétaire au même niveau des projections préalables à savoir 5,3%», a-t-elle prévu.

La hausse des recettes de l’Etat cette année s’explique notamment par une progression de 19,8% des recettes fiscales, pour s’établir à 27,6 milliards de dirhams. Pour leur part, les recettes non fiscales se sont établies à près de 23,4 milliards de dirhams.

Les recettes en provenance des établissements et entreprises publics ont ainsi atteint 7,1 milliards de dirhams, dont 4 milliards de dirhams versés par l’OCP, 2,2 milliards de dirhams par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et 505 millions de dirhams par Bank Al-Maghrib. Les «autres recettes» se sont quant à elle établies à 16,3 milliards de dirhams.