Kiosque360. Dans l’objectif de doper la compétitivité de l’offre exportable marocaine en matière d’agroalimentaire, Morocco Foodex lance une nouvelle initiative. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Morocco Foodex poursuit ses efforts pour renforcer l’avantage concurrentiel de l’offre exportable marocaine en matière d’agroalimentaire, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du jour.

Le quotidien indique que dans le cadre de l’initiative «Green Deal» lancée par l’Union européenne et destinée à rendre son économie durable et climatiquement neutre d’ici 2050, Morocco Foodex a signé un accord avec la FAO pour bénéficier d’une assistance technique visant la mise en place et la promotion d’un Ecolabel au profit des exportateurs marocains du secteur agroalimentaire.

On apprend que ce label vise à valoriser l’offre exportable marocaine face aux futurs enjeux environnementaux. «A ce titre, Morocco Foodex, en collaboration avec la FAO et la BERD, organise une caravane d’information et de sensibilisation. Celle-ci sillonne actuellement six régions du Royaume sous forme de séminaires et de workshops et ce du 4 au 18 janvier», poursuit le quotidien.

Notons que cette caravane part à la rencontre de producteurs exportateurs dans l’objectif de développer l’intérêt et l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes pour le développement et l’adoption d’un système de labellisation alliant qualité et durabilité. Aujourd’hui Le Maroc précise que le développement de cet Ecolabel vise à doter l’offre exportable marocaine d’un avantage concurrentiel, et à contribuer à renforcer ses parts de marché sur les pays de destination, et gagner en compétitivité face à une législation internationale de plus en plus orientée vers le respect de l’environnement.

Force est de rappeler que les exportations du secteur des produits alimentaires agricoles et maritimes ont enregistré de bonnes performances durant la saison 2021-2022, en dépit du contexte international difficile. On note aussi que la valeur des exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes a atteint 68,4 milliards de DH en 2021, soit une hausse de 9% par rapport à 2020, et que concernant la campagne 2021-2022, les exportations des produits maraîchers ont enregistré un volume de 773.000 tonnes, en hausse de 18% par rapport à la même période de la campagne 2020-2021.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que les exportations de produits agricoles transformés (hors sucre et ses préparations) ont atteint un volume de 525.000 tonnes en 2021, soit une croissance de 14% par rapport à 2020. La même source ajoute qu’en termes de valeur, les exportations de ce secteur ont atteint environ 11,9 milliards de DH en 2020, soit une croissance de 20%.