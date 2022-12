Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique.

Une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams a été allouée à l'augmentation de la capacité d’accueil des aéroports de Marrakech, Tanger et Agadir qui ont connu une grande affluence ces derniers mois, a indiqué le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

L'Office national des aéroports (ONDA) a lancé des projets pour augmenter la capacité d’accueil et alléger la pression dans les aéroports de Tanger, Marrakech et Agadir, a indiqué ce mardi 27 décembre 2022, le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil.

En réponse à une question du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI) lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers, Mohammed Abdeljalil a précisé que ces projets, en cours de réalisation par l'ONDA avec une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams et sur une durée de 15 mois, permettront une augmentation de 25 à 50% de la capacité d'accueil des trois aéroports.

D'autres projets portant sur la réalisation de nouveaux terminaux sont programmés avec une enveloppe de plus de 4 milliards de dirhams pour une durée de réalisation de 3 à 5 ans, le but étant d'accompagner l'affluence prévue à l'horizon 2040, a précisé le ministre.

Il a également affirmé que ces projets permettront d’augmenter la capacité d'accueil de l’aéroport de Tanger à 3,2 millions de voyageurs, de celui d'Agadir à 4,4 millions de passagers et de l’aéroport de Marrakech à 11,5 millions.

L'ONDA compte également réaliser un nouveau terminal à l’aéroport de Rabat-Salé afin de doter la capitale administrative d’une infrastructure moderne permettant d'accueillir 4 millions de passagers, a-t-il dit, faisant en outre savoir que les travaux d’extension de l’aéroport d’Al Hoceïma seront lancés prochainement.

En réponse à une autre question sur l’amélioration de la qualité des prestations dans certains aéroports du Royaume, Mohammed Abdeljalil a souligné que dans le cadre de son plan stratégique ENVOL (2021-2025), l'ONDA place la satisfaction des passagers en tête de ses priorités, en garantissant des prestations répondant aux standards internationaux.

Le ministre a également relevé que l'Office se base sur deux programmes internationaux afin d’évaluer ses prestations de manière continue, à savoir le programme de qualité des services aéroportuaires, supervisé par le Conseil international des aéroports et le programme mondial SKYTRAX qui s’appuie sur un benchmark et un audit détaillé de la qualité des services aéroportuaires.

Il a évoqué les autres efforts consentis afin d’améliorer la qualité des services grâce à un ensemble de mesures, citant, entre autres, l’agrandissement des parkings dans plusieurs aéroports tout en les dotant des caméras de vidéosurveillance et le développement d’un système informatique qui permet d’identifier les problèmes rencontrés dans certaines infrastructures aéroportuaires, afin de prendre les dispositions nécessaires.

Le ministre a aussi annoncé la mise en place d’un espace d’échange avec les passagers sur le site web de l'ONDA afin de recevoir leurs plaintes et observations, rappelant que les principaux aéroports du Royaume disposent de la connexion WIFI.