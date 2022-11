© Copyright : DR

Kiosque360. L’Office national des aéroports lancera, en décembre prochain, le marché des travaux de réaménagement de l’aéroport Agadir Al Massira. Les travaux nécessiteront 12 mois. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

L’aéroport d’Agadir Al Massira s’apprête à subir une opération relifting. L’Office national des aéroports (ONDA) lancera, à partir du 6 décembre 2022 les travaux d’aménagement de cette enceinte aéroportuaire. L’estimation des coûts des prestations est de l’ordre de 20,3 millions de dirhams. Le délai d’exécution des travaux nécessitera 12 mois.

L’opération consistera en la démolition du cloisonnement existant, l’extension des zones d’embarquement domestique et international ainsi que de la zone des postes d’inspection filtrage et celle de la Police aux frontières pour la zone des arrivées, détaille le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 16 novembre.

«Il est question aussi d’ajouter des comptoirs d’enregistrement en plus de bancs et de portes d’embarquement. À cela s’ajoutent la construction d’un bâtiment pour les bureaux, dédié au handling, ainsi que l’aménagement d’un parking destiné aux véhicules légers», lit-on.



Le réaménagement de l’aéroport Agadir Al Massira prévoit aussi la réalisation d’un nouveau bâtiment. Le plan de réaménagement concerne également les réseaux divers, notamment l’eau, l’électricité, l’assainissement avec leur raccordement aux réseaux existants en plus des travaux de gros œuvre et étanchéité ainsi que la réalisation d’une charpente métallique en acier, essentiellement pour le terminal et la partie handling.

Depuis la réouverture, le 7 février 2022, de l’espace aérien aux vols au départ et à destination du Maroc, et jusqu’à fin septembre, le taux de récupération de l’aéroport d’Agadir Al Massira a atteint 83% par rapport à 2019. Il a enregistré de janvier à octobre de l’année en cours 1,404 million de passagers.

L’aéroport d’Agadir est classé troisième au niveau national en termes de trafic de passagers après ceux de Mohammed V à Casablanca et de Marrakech Menara. Al Massira constitue la plaque tournante de l’activité touristique de la destination Agadir. La desserte aérienne était assurée, avant le Covid-19, par 24 compagnies aériennes opérant 179 fréquences hebdomadaires, reliant Agadir à plus de 50 destinations internationales, principalement à travers des vols Charters, des low costs et des lignes régulières.

Au total, les aéroports nationaux ont accueilli plus de 12,730 millions de passagers internationaux entre février et septembre 2022 contre 14,702 millions durant la même période de l’année 2019, soit un taux de récupération de 86%.