Entretien. Hoba’s back: alors que deviennent les légendes (très) vivantes de la 7ay7a Music marocaine?

Après que Meteor Airlines ait chauffé la scène casablancaise avec leur rock tamazight, l’atmosphère a atteint son apogée lorsque Hoba Hoba Spirit est monté pour y mettre le feu, sous les acclamations interminables des présents. C’est avec une passion qui lui est propre que Réda Allali armé de son mégaphone a mené cette soirée signée Hayha music.

À ses côtés, le revenant, Othmane Hmimar a (re)séduit le public de sa voix suave, tandis que Philippe Laffont et Mohamed Laâbidi, alias Oubize ont apporté leur grain de folie inimitable pour électriser la foule. Abdessamad Bourhim a fait vibrer les âmes avec ses riffs endiablés à la guitare, pendant que Saad Bouidi, la force tranquille du groupe, a distillé des moments de pure magie. Derrière sa batterie, toujours aussi souriant, Said Mounna a complété cette formation légendaire. Ensemble, ils ont une fois de plus prouvé qu’ils étaient les maîtres incontestés de la scène et ne décevaient jamais le public.

Le360: plus de 20ans plus tard, comment définiriez-vous Hoba Hoba Spirit?

Hoba Hoba Spirit: c’est un état d’esprit, une philosophie de vie, une véritable famille. Quand on rejoint le groupe, c’est pour la vie. La preuve, Othmane est parmi nous ce soir, l’année dernière à Essaouira Anouar était là aussi. Hormis le talent des membres bien sûr, la fusion entre professionnalisme et convivialité est ce qui définit notre essence depuis tout ce temps.

Comment réussissez-vous à sortir des chansons intemporelles?

Il n’y a pas de recette magique. L’histoire de Hoba Hoba a commencé dans une ambiance bon enfant avec ses membres fondateurs et a continué ainsi. Chaque morceau naît de notre quotidien, nos expériences et interactions sociales. Après, il y a cette touche personnelle de spontanéité et de good vibes qui traverse les générations.

Est-ce que le public casablancais évolue?

À Casablanca, le public est toujours en évolution, et c’est ce qui nous motive. L’énergie et l’interaction avec nos fans sont essentielles pour nous. Forcément, nous sommes Casablancais et entre nous la connexion passe fluidement. On se retrouve face à un public qui nous donne le max de son énergie et on leur rend la pareille. C’est un soutien précieux qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque concert.

Hoba Hoba Spirit sur la scène de l'espace Toro à Casablanca. (K. Sabbar / Le360)

Quel est votre meilleur souvenir en tant que groupe de musique?

Il y a tellement de moments mémorables, mais le concert à Essaouira l’année dernière était vraiment spécial. Déjà, l’énergie de la ville, puis ce qu’on a partagé avec le public, et nos familles qui étaient présentes. Ce moment restera gravé dans la mémoire à tout jamais.

Quelle est votre scène préférée pour jouer?

En parlant d’Essaouira, la scène Moulay El Hassan est magique. Ici à Casablanca, nous avons un lien particulier avec la scène de L’Boulevard. Mais en général, plus l’espace est grand, plus on est contents.

Enfin, quel est le secret de la durabilité de Hoba Hoba Spirit?

Ça se fait naturellement: on fait ce qu’on aime et on suit le mouvement. Ceux qui rejoignent le groupe adhèrent à notre projet commun et à l’état d’esprit où tout est mis en œuvre pour que la vie soit une fête. Plus de 20 ans et 8 albums plus tard, le groupe est toujours là et on compte bien continuer jusqu’à la tombée du rideau. Tant que la santé le permet, Hoba Hoba Spirit restera debout jusqu’au bout.