Kiosque360. La BAD alloue un financement additionnel de 34,2 millions d’euros au projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La Banque africaine de développement détient un large portefeuille de projets d’infrastructures au Maroc, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien rappelle que la BAD appuie financièrement la réalisation de plusieurs chantiers d’envergure, dont le projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé qui vient de bénéficier d’un financement additionnel de 34,2 millions d’euros. Notons que la signature de l’accord pour ce prêt est prévue au plus tard au cours du mois de juillet 2022.

Ce terminal, doté d’une superficie de 71.000 mètres carrés, sera mis en service le 31 décembre 2023 et permettra de créer 1.700 emplois directs et 3.400 emplois indirects dont 40% concernent des femmes. «Le financement additionnel répond aux mêmes besoins du projet initial. Il est à rappeler que le trafic passager de l’aéroport de Rabat-Salé connaîtra une croissance moyenne annuelle de 6% et atteindra à l’horizon 2035 un trafic de 3 millions de passagers et 5.500 tonnes de fret », explique la BAD.

«Sachant que la capacité actuelle de cet aéroport n’est que de 1,5 million de passagers par an, il devient nécessaire d’adapter ses infrastructures et ses équipements, afin de lui permettre de faire face à la demande prévisionnelle de trafic et assurer un service de qualité en conformité avec les standards internationaux», poursuit la même source. Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer qu’au total, le coût initial de réalisation est estimé à 171 millions d’euros, dont la part à financer par la BAD s’élève à 75 millions d’euros.

En ce qui concerne l’état d’avancement du projet, le taux de réalisation physique atteint 31% au mois de septembre 2021 et le montant cumulé des décaissements est de plus de 16,80 millions d’euros, soit 22,4% du prêt. «Le financement additionnel du projet d’extension et de modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé permettra de financer le déficit de financement initial du projet qui était à la charge de l’ONDA sans modification des activités prévues et garantir, de ce fait, la bonne exécution du projet», assure la BAD.

Le quotidien indique aussi que la Banque a une bonne connaissance du secteur du transport aérien à travers les projets exécutés dans différents pays membres régionaux, dont le Maroc, dans le cadre du financement de trois projets aéroportuaires qui ont contribué à l’amélioration des infrastructures aéroportuaires et de la sécurité de la navigation aérienne au Maroc. Notons que le projet de construction d’un nouveau terminal à l’aéroport Rabat-Salé entre dans le cadre du développement de la plateforme aéroportuaire dotant la capitale du Royaume d’une infrastructure moderne et de référence, visant le traitement de 4 millions de passagers par an à l’horizon 2040.