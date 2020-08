Cheb Kader, auteur-compositeur-interprète et producteur marocain.

L'auteur-compositeur-interprète marocain Cheb Kader s'apprête à sortir trois nouvelles chansons à partir du 1er septembre.

Le pionnier et créateur du Raï-fusion, Cheb Kader sortira à partir du 1er septembre 2020 trois nouvelles chansons. Le chanteur travaille ces titres en collaboration avec le producteur Michel Levy, l’une des grandes figures de l’industrie musicale mondiale et qui fut aussi son manager lors ses premiers succès, avec des tubes tels que «Sel Dem Draï» sorti en 1988 et «Sid El Houari» en 2012.

Parmi ces nouvelles créations figure «Liyem» que l'artiste a souhaité orchestrer dans un style Raï des années 60 et 70, en hommage à Ahmed Wahby et Blaoui El Houari, les grands noms du Raï historique qui ont bercé sa jeunesse.

Pour «Ach Bik», Cheb Kader sera en duo avec la chanteuse Sabrina pour une interprétation en arabe et en français.

Il interprètera le titre «Habibi» en duo avec la chanteuse britannique d'origine marocaine Eve-Yasmine, en arabe et en anglais.

Les trois chansons seront enregistrées à Paris et à Londres.