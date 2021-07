© Copyright : Hajar Toufik / Le360

Jusqu’au 30 août prochain, le musée Mathaf Farid Belkahia, à Marrakech, abrite la nouvelle exposition "Farid Belkahia - Œuvres graphiques: estampes, gravures, lithographies, sérigraphies". Reportage et déclarations.

"Farid Belkahia - Œuvres graphiques: estampes, gravures, lithographies, sérigraphies": c’est le thème de l’exposition qui se tient actuellement au musée Mathaf Farid Belkahia, dans la cité Ocre.

On y découvre des estampes obtenues par différents procédés de reproduction, tels que la gravure, la lithographie, la sérigraphie en plus des monotypes ainsi que des procédés numériques.

"Farid Belkahia avait une curiosité pour toutes sortes de techniques et la particularité dans ce type de procédure, c’est qu’il y a un côté à la fois intimiste et un autre réellement d’atelier d’usine. Parce que généralement, il travaille avec un graveur et des machines", a déclaré Rajae Benchemsi, présidente de la Fondation Farid Belkahia.

C’est donc cette production d’estampes que la Fondation Farid Belkahia met en lumière aujourd’hui pour le grand plaisir des visiteurs.

"Je suis agréablement surpris parce que j’ai l’habitude de voir des œuvres sur peau ou sur cuivre. Cette exposition met en lumière de nouvelles techniques de travail et sur divers sujets", affirme Khalid, universitaire.

Pionnier de l’art contemporain et moderne du Maroc, Farid Belkahia (1934-2014) devient très tôt et avec engagement, un ambassadeur de la continuité artistique du Maroc, en faisant du rapport entre la tradition vivante et la modernité, son axe de pensée.