Abd Laalim Ben Rabeh, plus connu sous son nom de scène 7-Toun, est un jeune rappeur marocain qui a décidé récemment de s’essayer au r. Un revirement qui interroge. Il s’explique.

Adepte du rap depuis son entrée dans le monde de la musique en 2005, 7-Toun, revient aujourd’hui, plus motivé que jamais pour poursuivre sa carrière, mais en s'adonnant à un nouveau genre musical, le raï, dont les origines sont algériennes.

Le 22 octobre 2021, 7-Toun a sorti le premier single de son album Milano et a déjà cumulé plus de 10 millions de vues sur YouTube. «J’écoute le raï depuis mon plus jeune âge, c’est pour cela que j’ai décidé de changer de style de musique. Le rap a son public, tout comme le raï, et je diversifie les styles, parce que comme chaque public, le mien aime le changement», déclare-t-il.

«En effet, changer de style musical n’est pas facile. Même si le public n’aime pas le rendu dès le premier coup, il faut essayer de lui expliquer que la musique ne se limite pas à un genre précis, pour ne pas lasser son public et éviter cette impression de monotonie» ajoute-t-il.

Le rappeur casablancais ajoute que son album Milano est également étoffé de featuring avec d’autres artistes, sans pour autant en dévoiler les noms pour ne pas gâcher l’effet de surprise.

C'est en 2010, que 7-Toun le rappeur dévoilait ses premiers morceaux tels que 1-0, 2000 o ray (2000 et le raï) et Hbast rap o hada l’outro (j’arrête le rap et voici l’outro).

En 2012, il a révélé sa mixtape Jwan o Brika (joint et briquet) où il interprètait des sujets qui touchent la société. Bien accueillie par le public, la mixtape a récolté un réel succès.

De plus, 7-Toun, accompagné par son acolyte Spoo Pow, a présenté le rap en brillant sur de nombreuses scènes de festivals tels que Block 10 et L'Boulevard à Casablanca.

En 2017, le talentueux rappeur revient en force et cartonne avec le morceau L'Appel qui, à la date d’aujourd’hui, a récolté plus de 22 millions de vues sur sa chaîne YouTube.

7-Toun remportera-t-il le même succès dans le raï? A suive.