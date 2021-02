© Copyright : Le360

Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe (IMA) et ancien ministre français de la Culture, est actuellement en déplacement professionnel au Maroc. Le360 l’a rencontré au musée Dar El Bacha, dans la médina de Marrakech. Entretien.

Initiée par l’Institut du monde arabe (IMA) et son président, Jack Lang, une grande exposition sur l’histoire des juifs d’Orient et dans le monde arabe est en pleine préparation à Paris.

Interrogé sur le sujet à l’occasion de sa visite à Marrakech, l’ancien ministre français de la Culture a affirmé que cet événement sera une découverte pour beaucoup. "C’est une première pour les institutions culturelles: une exposition est consacrée à l’histoire plurimillénaire des juifs d’Orient et dans le monde arabe", s'est-il félicité.

Selon Jack Lang, le Maroc offre un exemple magnifique, car il revendique la diversité de ses affluents culturels et intellectuels.

"Pratiquement, il faudra citer toutes les villes, ainsi que les villages du Maroc, comme Fès, Essaouria et beaucoup d’autres. Le judaïsme marocain est un judaïsme original et il est surtout marqué par la culture du pays. Evidemment, le Royaume occupera une place très importante au sein de cette exposition", a ajouté l'ancien ministre français de la Culture.

Jack Lang a également indiqué que le Maroc était "un exemple pour tous", félicitant ainsi le roi Mohammed VI de sa décision de créer un Musée du judaïsme et un autre consacré aux arts de l’islam.

Lors de sa présence au musée Dar El Bacha à Marrakech, le président de l’IMA s’est dit fier de pouvoir visiter des musées au Maroc, alors qu’en France tous les musées et monuments sont encore fermés.

"Je suis content d’être ici, mais à Paris, les citoyens n’ont pas cette chance. Tout est fermé. Je ne comprends pas qu’en France, on continue à fermer les musées tandis qu’au Maroc, les lieux sont ouverts. C’est merveilleux!", s'est-il exclamé.

Pour sa part, Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées (FNM), s’est dit "heureux" de pourvoir échanger son point de vue avec le président de l’IMA, autour des efforts fournis par le Royaume pour le maintien d’une vie culturelle au temps de la pandémie.

"Depuis des années, nous bénéficions du savoir-faire et de l’expérience de Jack Lang, qui est un grand amoureux du Maroc. Cet amour va se concrétiser par la place qu’aura le Royaume dans la grande exposition attendue. Lors de nos réunions, nous avons pu discuter de nos collaborations futures et c’est d’ailleurs un réel bonheur de voir que M. Lang rende hommage au travail qui est fait par le Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, pour démocratiser la culture et rendre les musées ouverts et fréquentés", a expliqué Mehdi Qotbi.