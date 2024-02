Un document diplomatique du sultan Moulay Ismaïl vendu aux enchères en Autriche

Un document historique rare et précieux, est mis en vente par une société autrichienne spécialisée pour environ 300.000 dirhams. D’après le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 15 février, il s’agit d’une lettre diplomatique rédigée par le Sultan Moulay Ismaïl à l’adresse de l’ambassadeur anglais Charles Stewart en 1720.

En effet, souligne Assabah, une société autrichienne, l’Antiquariat Inlibris de Vienne, spécialisée dans les livres rares et les manuscrits historiques met en vente l’un des documents diplomatiques marocains les plus importants, écrit par Sultan Moulay Ismail. Dans cette lettre, le Souverain alaouite exprime son désir d’établir des relations diplomatiques avec l’Angleterre et propose un traité de trêve et de paix

Le document, explique le quotidien, témoigne d’un épisode important des relations maroco-britanniques à cette époque, soit au début du XVIIIe siècle. Aussi, poursuit-il, l’annonce de sa mise en vente sur internet a-t-elle suscité de vives réactions de l’opinion publique. Plusieurs voix appellent ainsi l’ambassade marocaine à Vienne pour intervenir rapidement et se proposer pour acquérir de document et le verser ensuite dans le fond des Archives du Maroc.

Ce document qui illustre un moment clé dans les relations anglo-marocaines, représente, en effet, un patrimoine inestimable. Son acquisition permettrait non seulement de préserver ce trésor historique, mais aussi de le rendre accessible pour des études et des recherches futures, renforçant ainsi la compréhension et l’appréciation de l’histoire du Royaume Chérifien.

Le document décrit comme un précieux parchemin écrit à la main en arabe, est composé de huit lignes de texte soigneusement encadrées dans une mise en page décorative. Comme le montre la photo publiée par le quotidien, il est agrémenté de motifs de feuillage stylisés et d’un tampon calligraphique, teinté de nuances d’encre verte et bleue.

La lettre exprime le souhait du Sultan de nouer un accord mutuellement bénéfique, tout en faisant référence aux liens historiques entre le Maroc et l’Angleterre, entre le XVIe et le XVIIe siècle, évoquant les relations entre le Sultan Saâdien Ahmed Al-Mansour et la Reine Elizabeth première.

La vente aux enchères a lieu en ligne et a déjà suscité beaucoup d’intérêt, notamment au Maroc. De nombreux Marocains appellent les autorités marocaines à intervenir pour empêcher la vente de ce document à une partie tierce et à le rapatrier au Maroc. Sur les réseaux sociaux, les Marocains appellent les ministères des affaires étrangères et de la culture ainsi que l’ambassade du Royaume en Autriche à intervenir pour récupérer ce document de portée historique inestimable.

Cette vente n’est pas sans éveiller un débat public sur les archives du Royaume encore répartis sur différents organismes académiques européen. Des archives qui ont été pillées, souligne le quotidien, ou qui ont atterri entre les mains de militaires ou de chercheurs étrangers pendant la période du protectorat