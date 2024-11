Tourné au Maroc, l’époustouflant «Gladiator II» de Ridley Scott sort en salles ce mercredi 13 novembre

Le dernier film de Ridley Scott, «Gladiator II», tourné au Maroc dans les studios de Ouarzazate, sort en salles ce mercredi 13 novembre. C’est ce qu’a annoncé Dunes Films, l’entreprise marocaine co-productrice du projet.

Réalisé avec un budget de 300 millions de dollars, ce péplum allie action épique, décors grandioses et performances d’acteurs, promettant de devenir un événement cinématographique majeur.

Après 50 ans de carrière, Ridley Scott considère «Gladiator II» comme son meilleur film. Dans un entretien avec le magazine Empire, le réalisateur britannique déclare: «C’est le meilleur film que j’ai jamais réalisé. Et pourtant, j’en ai fait de bons…»

Avec une carrière ponctuée de succès, Ridley Scott est l’un des réalisateurs les plus influents de sa génération. Créateur visionnaire, il a marqué l’histoire du cinéma avec des films comme «Alien», «Blade Runner», «Thelma et Louise», «Seul sur Mars», et bien sûr, «Gladiator» en 2000. Ce dernier a engrangé plus de 460 millions de dollars au box-office mondial et a été nominé douze fois aux Oscars et en a remporté cinq, dont celui du meilleur film. «Gladiator» a non seulement conquis le public mondial, mais a aussi relancé le genre épique dans le 7ème Art.

Une collaboration prestigieuse

Avec Paul Mescal dans le rôle principal, le nouveau film de Ridley Scott raconte l’histoire de Lucius, interprété par Connie Nielsen. Des années après avoir assisté à la mort de Maximus, Lucius se retrouve dans le Colisée, où il doit affronter son destin pour restaurer la grandeur de Rome et la rendre à son peuple. C’est au Maroc que cette épopée historique prend vie.

Ridley Scott et le Maroc

Depuis plusieurs décennies, Ridley Scott entretient un lien fort avec le Maroc. Il semblait donc naturel pour lui de choisir le Royaume comme l’un des lieux de tournage de «Gladiator II», soulignant une fois de plus l’importance du pays dans l’industrie cinématographique mondiale. «Le Maroc a toujours occupé une place unique dans mon cœur», confie Ridley Scott avec émotion. «À chaque visite, je suis touché par la beauté de ses paysages, la qualité de ses équipes et la chaleur de son peuple. Revenir ici pour tourner “Gladiator II” était bien plus qu’un choix de décor. C’était une évidence, un retour vers un lieu qui m’inspire profondément. Je suis honoré de pouvoir célébrer, à travers ce film, tout ce que le Maroc a à offrir au monde du cinéma», a-t-il déclaré au magazine Empire.

Cet attachement particulier se traduit par une collaboration renouvelée avec les équipes marocaines, qui ont joué un rôle central dans la réalisation de ce film d’envergure. «Gladiator II» concrétise une synergie créative entre talents marocains et internationaux, confirmant le Maroc comme une destination cinématographique de choix et acteur majeur des productions hollywoodiennes.