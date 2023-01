© Copyright : Brahim Taougar Le360

Manal Benchlikha et son mari ont finalement obtenu leur visa pour la France. La chanteuse marocaine l'a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux, évoquant une intervention du ministère de la Culture et des excuses de l'ambassade de France.

Du nouveau dans l’affaire du visa refusé par la France à la chanteuse marocaine Manal Benchlikha et à son mari. «Le problème a été résolu, et nous avons eu nos visas», a écrit l’artiste dans une story sur Instagram ce jeudi 12 janvier 2023.

A travers cette publication, on comprend que le ministère de la Culture est intervenu et a demandé des explications à l’ambassade de France. «Je tiens à remercier le ministère de la Culture pour son intervention. (…) Apparemment, il y a eu une erreur dans le dossier… En tout cas, nous avons reçu des excuses de la part de l’ambassade», lit-on dans la story.

© Copyright : DR

Manal Benchlikha a terminé son post par le vœu suivant: «J’espère que tous ces petits soucis vont pouvoir se régler une fois pour toutes pour tous les citoyens marocains souhaitant obtenir un visa pour accéder à l’espace Schengen.»

Pour rappel, le 10 janvier 2023, Manal avait exprimé, dans une vidéo sur Instagram, sa consternation et son incompréhension après s’être vu refuser le visa par la France.

«On était sûrs d’avoir notre visa parce que le dernier visa qu’on a eu d’Espagne était de deux ans et on a toujours eu l’habitude d’avoir nos visas. On est solvables, nos papiers sont en règle. Nous n’avons aucune raison de ne pas avoir un visa français», s'était indignée celle qui a fait une performance durant la cérémonie de clôture de la dernière Coupe du monde de football au Qatar.