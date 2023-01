© Copyright : instagram @manalbenchlikha

Il semblerait que la levée des restrictions qui frappent les demandeurs marocains de visa pour la France ne soit toujours pas opérationnelle. La célèbre chanteuse marocaine Manal Benchlikha vient de faire les frais de cette politique qui n’épargne personne, pas même les artistes.

Malgré l’annonce faite par la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, lors de sa visite au Maroc en décembre 2022, de la levée des restrictions liées aux demandes de visa émises par des Marocains, il semblerait qu’il n’en soit rien.

Parmi les milliers de Marocains à s’être vu refuser un visa par la France ces derniers mois, figure, en ce début d’année qui s’annonçait pourtant porteur de belles promesses, la célèbre chanteuse marocaine Manal Benchlikha.

Cette dernière a en effet publié ce 10 janvier dans une story Instagram sa consternation et son incompréhension après s’être vu refuser un visa. La jeune femme, dont la célébrité a dépassé les frontières du Maroc et qui a performé d’ailleurs sur la scène de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde au Qatar, à quelques minutes de la finale entre la France et l’Argentine, s’est ainsi vu refuser son visa pour un motif aussi surprenant qu’incompréhensible: un manque de ressources financières.

«Je suis choquée. Je ris de consternation. Nous avons déposé un dossier de demande de visa pour la France la semaine dernière et on a reçu un SMS disant que nos passeports étaient disponibles. Donc nous sommes partis les chercher. On était sûrs d’avoir notre visa parce que le dernier visa qu’on a eu d’Espagne était de deux ans et on a toujours eu l’habitude d’avoir nos visas. On est solvables, nos papiers sont en règle. Nous n’avons aucune raison de ne pas avoir un visa français», explique ainsi la jeune femme dans une vidéo.

Elle poursuit le récit de sa mésaventure: «Ils nous ont donné un papier sur lequel il est écrit: refus. Le motif est que nous n’avons pas fourni la preuve que nous disposons de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine ou de résidence.»

«Donc, en gros, on n’a pas les moyens de partir en France. Je voudrais juste comprendre ce qui se passe, s’il vous plaît, car ceci n’a aucune relation avec la réalité. J’ai envie de comprendre pourquoi on refuse toujours les visas (…)», questionne-t-elle.

Et de conclure: «C’est la dernière fois qu’on va postuler pour avoir un visa pour la France. On va postuler soit pour la Belgique, la Suisse, l’Espagne ou n’importe quel autre pays. Mais pas la France.»

Un joli loupé en ce début d’année 2023.