Podcast. Promouvoir la lecture au Maroc: leçon de maître avec Abdelkader Retnani

En tant qu’éditeur, Abdelkader Retnani a toujours été animé par une passion ardente pour la lecture et la littérature. Son parcours dans le domaine de l’édition l’a conduit à se pencher sur les défis spécifiques rencontrés par le Maroc en matière de lecture.

Selon lui, la pédagogie joue un rôle central dans l’encouragement des jeunes à embrasser les livres et développer l’amour de la lecture. Une approche pédagogique adaptée peut non seulement inculquer des compétences de lecture, mais aussi stimuler la créativité et l’imagination des écoliers et des étudiants, ouvrant ainsi un monde infini de possibilités.

En vue de la rentrée littéraire, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a émis l’idée de créer de nouvelles bibliothèques et favoriser l’apparition de nouvelles librairies.

Cette initiative va soutenir le phénomène de lecture. «[Si vous valorisez] votre savoir, votre passion et votre énergie, le ministère apporte tout naturellement son soutien à cette initiative visant à faire progresser les choses», commente Abdelkader Retnani.

Outre la pédagogie, l’éditeur a souligné que le goût de la lecture doit être nourri dès le plus jeune âge. Pour inciter les enfants à lire, Abdelkader Retnani insiste sur la diversité des livres proposée. En offrant une pluralité de sujets et de genres littéraires, les jeunes lecteurs peuvent trouver des histoires qui épousent leurs intérêts et leur curiosité, facilitant ainsi leur engagement dans la lecture.

Abdelkader Retnani offre un aperçu fascinant des défis et des opportunités liés à la lecture au Maroc. Son engagement, sans failles, pour la promotion de la lecture et de la littérature laisse présager un avenir prometteur pour la culture littéraire du pays.

Avec des efforts soutenus et concertés, il est possible, assure-t-il, d’ouvrir de nouvelles portes pour les jeunes générations, leur offrant ainsi un monde d’évasion, d’apprentissage et d’émerveillement à travers les pages des livres.