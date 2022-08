© Copyright : DR

Hicham Lasri s'apprête à sortir dans les prochains jours son nouveau roman. Intitulé «Big Data Djihad», le livre raconte l'histoire d'un inventeur qui pour se venger de sa chérie, une influenceuse, décide de détruire internet. Il en parle pour Le360.

Big Data Djihad sera disponible dans les librairies du Maroc à partir de la semaine prochaine. Ce roman, le cinquième du cinéaste et écrivain Hicham Lasri, est un récit de science-fiction. «Je raconte l’histoire d’un inventeur qui casse internet par vengeance. Sa dulcinée, une influenceuse, l’a rejeté et il ne l’a pas accepté. Résultat des courses, du jour au lendemain, il met fin à internet», explique l’artiste dans une déclaration pour Le360.

«C’est l'histoire d’un anti-héros génial et entropique qui casse internet pour punir une influenceuse qui l’a quitté, sans que toutes les polices du monde ne sachent ni comment, ni pourquoi…», écrit Hicham Lasri dans le texte de présentation de cet ouvrage édité chez Outsider, une maison d’édition fondée par Nadia Assad.

Hicham Lasri démonte le mythe de la vie «réelle» des réseaux sociaux et a la conviction qu’il est possible de vivre sans internet. «J’ai voulu défendre l’idée qu’il est possible de sortir de la toxicité d’internet et des réseaux sociaux, même si les gens sont de plus en plus esclaves de leur fil d’actualité sur Facebook ou Instagram…», confie notre interlocuteur.

Celui qui est également auteur d’un roman graphique et de trois bandes dessinées, interroge le rapport des individus au réel. «Nous vivons dans un monde toxique où les relations sont basées sur du fake», lance Hicham Lasri.

Bienvenue, donc, dans le monde d’après et qui pour Hicham Lasri n’est pas utopique, mais bien réel. Si le ton et le style de Hicham Lasri est ironique dans ses livres et ses films, ce n’est pas pour autant qu’il est sarcastique ou pessimiste. «C’est un style d’écriture, un combat que je mène tous les jours. Et dans ce roman, je fais beaucoup appel aux allégories, aux paraboles pour mieux expliquer les concepts», détaille l'auteur.

Voici pour l’écriture. Côté cinéma, Hicham Lasri déclare être en post-production de son long-métrage Haich Maich, une adaptation de sa série sur internet Bissara overdose avec l’actrice Fedoua Taleb.