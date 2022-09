© Copyright : DR

Le long métrage «Queens» de la réalisatrice marocaine Yasmine Benkiran a clôturé, vendredi, la «Semaine de la critique» de la 79ème édition de la Mostra de Venise.

Le film tourne autour de trois personnages féminins, dont Asma. La jeune fille est face à un choix: rester sagement obéissante ou bien s’émanciper en connaissant une certaine forme d’opprobre? Après une décision prise dans l’urgence, Asma verra son chemin basculer de l'autre côté.

L’histoire se déroule à Casablanca, où les trois femmes sont poursuivies par la police. C’est le début d’une longue cavale pour les protagonistes, qui vont traverser l’Atlas, ses roches rouges, ses vallées en fleurs et finalement rejoindre le Grand Sud et l’Atlantique.

Avec un casting composé de Nisrin Erradi, Nisrine Benchara, Rayhan Guaran, Jalila Talemsi, Hassan Badida, Yuness Chara, Salima Benmoumen, Salman Hourma, Abdelhak Saleh, Abderrahim Tamimi et Hamid Nider, «Queens» a clôturé en beauté la «Semaine de la critique» de la prestigieuse Mostra de Venise.

Sept autres films ont été projetés dans le cadre de cette semaine. Il s'agit de «Trois nuits par semaine» de Florent Guillot (France), «Tant que le soleil frappe» de Philippe Petit (France), «Anhell 69» de Theo Montoya (Colombie), «Dogborn» d'Isabella Carbonell (Suède), «Eismayer» de David Wagner (Autriche), «Have you seen this woman?» de Dusan Zoric et Matija Gluscevic (Serbie), «Margini» de Niccolo Falsetti (Italie) et «Skin Deep» d'Alex Schaad (Allemagne).

«Queens» est le premier long métrage de Yasmine Benkiran, qui a bénéficié du soutien des «Ateliers de l'Atlas», organisés par le Festival international du film de Marrakech pour accompagner les réalisateurs émergents dans la réalisation de leurs trois premiers films.

Lauréate en communication à Paris, Yasmine Benkiran a fait ses premières expériences à Buenos Aires, San Francisco et Londres avant d'accéder à l'école nationale française de cinéma La Fémis.