L'Orchestre Andalou Israélien d'Ashdod et l'Association marocaine de la musique andalouse se produiront en concert, les 30 et 31 mars 2022 à Rabat et à Casablanca, sous la houlette du grand maître Mohamed Briouel.

L’Orchestre andalou israélien d’Ashdod, qui avait déjà ouvert le bal du festival des Andalousies atlantiques d’Essaouira en 2018 et 2019, animera conjointement avec l'Association marocaine de la musique andalouse deux concerts à Rabat et à Casablanca, sous l’égide du ministère de la Culture.

Le premier concert sera organisé mercredi 30 mars 2022 à 20h30 au Théâtre national Mohammed V de Rabat. Quant au deuxième, il sera tenu jeudi 31 mars 2022 à 20h30 au Palais du Mechouar à Casablanca.

Une belle brochette d’artistes de renom, du Maroc et d'Israël, participeront à cette manifestation culturelle d’exception, notamment Emil Zrihan, le chanteur soliste doté d’une voix de contre-ténor d’une remarquable puissance, Abderrahim Souiri, l'un des principaux représentants de la musique arabo-andalouse, genre musical qu'il modernise et rend populaire, et Abir El Abed, la chanteuse tangéroise connue pour son style arabo-judéo-andalous.

Le Maroc et Israël densifient leurs relations économiques et commerciales, mais aussi culturelles, depuis la reprise des mécanismes de coopération entre les deux pays en 2020. En effet, la délégation marocaine qui s'est rendue à Tel Aviv, dimanche dernier, à l’occasion de l’inauguration de la première ligne aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv ne comprenait pas uniquement que des hommes d’affaires. Elle comptait également le président de la Fondation nationale des musées (FNM), la culture étant un puissant vecteur de rapprochement entre les pays. Mehdi Qotbi a eu un programme très chargé en Israël.

Le président de la FNM a œuvré sans relâche, durant son séjour de 3 jours en Israël, pour nouer des contacts très prometteurs avec les responsables de musées de l’Etat hébreu, afin de renforcer la coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

Et ce n’est pas tout: il y a deux semaines, le Jerusalem East & West Orchestra et l'orchestre marocain Symphonyat ont signé un accord de partenariat, lequel a pour objectif de construire un partenariat solide entre les deux orchestres qui vont collaborer sous la direction du maestro Tom Cohen et qui donneront des concerts conjoints en Israël et au Maroc.