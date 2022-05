© Copyright : DR

Le vernissage de l'exposition «Autour des Colonnes d'Hercule. Les relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne» a eu lieu hier mardi 24 mai au Musée national d'archéologie de Madrid. Voici ce qu'en dit le ministre espagnol de la Culture et des sports, Miquel Iceta.

L’exposition «Autour des Colonnes d'Hercule», dont le vernissage a eu lieu hier soir au Musée archéologique national à Madrid, est un message « d’amitié et de rapprochement» entre deux pays amis qui regardent l’avenir avec ambition et optimisme, a affirmé Miquel Iceta, ministre espagnol de la Culture et des sports.

«L’exposition est un message d'amitié, de proximité et de bon voisinage. L'histoire et la géographie ont fait du Maroc et de l'Espagne deux pays condamnés à s'entendre», a souligné Miquel Iceta dans des déclarations à la presse en marge du vernissage de cette exposition qui a connu la présence de plusieurs personnalités marocaines et espagnoles.

Cet évènement constitue, selon le ministre espagnol, une « nouvelle démonstration de la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays dans le cadre de la nouvelle feuille de route bilatérale», assurant que le Maroc et l’Espagne sont deux pays «amis et voisins».

L’organisation de cette exposition, initiée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Majesté le Roi Felipe VI d'Espagne, démontre également la «volonté» des deux pays de continuer à travailler ensemble et de mener à bien d'autres projets communs, a-t-il relevé.

«Avec cette exposition nous voulons célébrer l’amitié et l’histoire commune entre l’Espagne et le Maroc», a indiqué, pour sa part, Angeles Moreno Bau, secrétaire d’État aux Affaires étrangères et globales, dans une déclaration similaire.

«Les visiteurs espagnols auront l’occasion, à travers cette exposition, de connaître des objets et des biens culturels uniques qui n’ont jamais été exposés en dehors du Maroc », a précisé Angeles Moreno Bau, ajoutant que cet évènement « nous permet aussi de célébrer la nouvelle page ouverte entre les deux pays ».

Dans le même contexte, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a souligné que le vernissage de cette exposition constitue un « moment historique» dans la coopération culturelle entre les deux pays, ajoutant que cet événement rendra hommage à une histoire millénaire qui a été forgée tout au long des siècles.

Cette exposition est l’une des premières concrétisations de la feuille de route établie entre les deux pays suite à la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, en avril dernier, à l’invitation du roi Mohammed VI et qui a jeté les bases d’une relation renouvelée et fructueuse, a ajouté Karima Benyaich.