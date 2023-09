Le Blockbuster bollywoodien «Jawan» dans les salles marocaines à partir du 4 octobre

Le Blockbuster bollywoodien «Jawan», qui réalise actuellement une belle carrière au Box-Office mondial, sort le 4 octobre prochain dans les salles marocaines, sous la férule du distributeur local CinéAtlas. «Nos spectateurs réclamaient de plus en plus ce film, qui réalise un véritable carton à l’étranger», a déclaré Pierre François Bernet, patron de CinéAtlas et exploitant des salles CinéAtlas Rabat Colisée et CinéAtlas El Jadida Corniche au site français site Boxoffice Pro.

Ce thriller, dont le tournage s’est étalé sur plus de deux ans et demi (de septembre 2021 à février 2023), a englouti un budget dépassant les 3 milliards de roupies indiennes (près de 36 millions de dollars US), ce qui en fait l’un des films les plus coûteux de l’histoire du cinéma indien. Il a toutefois engrangé, depuis sa sortie le 7 septembre, près de 100 millions de dollars de recettes globales.

Lire aussi : «Immanquable», «inclassable»: «Déserts» de Faouzi Bensaïdi encensé par la critique en France

La présence de Shahrukh Khan, à l’affiche n’est évidemment pas étrangère au succès commercial du long-métrage. La star bollywoodienne, qui y joue un double rôle, est accompagnée au casting par une poignée de vedettes locales du grand écran, dont Nayantara, Sanya Malhotra et Priyamani. Selon les séances, «Jawan» sera projeté en VO sous-titrée en anglais, en arabe ou en français.