La galerie So art Gallery abrite l'exposition de l'artiste-peintre Abdelkader Laâraj jusqu'au 11 avril 2022. L'artiste rend hommage à ceux auprès desquels il a appris son art.

L’artiste-peintre Abdelkader Lâaraj expose ses œuvres récentes depuis hier, 10 mars 2022, jusqu'au 11 avril 2022 à l’espace d’art casablancais So Art Gallery.

L'artiste a travaillé aux côtés de deux artistes pionniers de l’art contemporain au Maroc: Mohammed Chabâa et Mohammed Melehi. Il avoue avoir été largement influencé par ces deux artistes auprès desquels il a appris son art. «Ces œuvres que vous voyez-là ne sont pas nées du vide. C’est le fruit de longues années d’expérience et d’apprentissage auprès de ces artistes et de la liberté de créer qui est venue avec le temps», déclare-t-il.

Né en 1950 à Casablanca, Abdelkader Laâraj est peintre et sculpteur. Ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques et privées.

«Peintre autodidacte, artisan de l'imaginaire, il a su tout au long de sa carrière de rester fidèle à sa conception de la vie et de l'art», dit à son propos Mohammed Benaïssa, ancien ministre de la Culture et ancien ministre des Affaires étrangères.