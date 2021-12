© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Omar Bouragba expose ses œuvres récentes jusqu’au 8 janvier 2022 à So Art Gallery de Casablanca. Le360 l'a rencontré.

So Art gallery à Casablanca abrite depuis hier, jeudi 2 décembre 2021, l'exposition "D'argile éthérée" de Omar Bouragba. L’artiste signe ainsi son retour après quelques années d’absence, avec une série de toiles éclectiques réalisées entre 2019 et 2021.

«En pleine période de confinement sanitaire, mon épouse était en France pour se soigner. Cela a duré huit mois et durant cette époque où nous étions séparés je me suis mis au travail et ces toiles sont nées», déclare Omar Bouragba, qui vit et travaille à Marrakech.

L’artiste précise que cette série, qui vient rompre avec l’ambiance totalement obscure qu’il avait pour habitude d’apprivoiser, est un hommage à l’âme de son épouse.

«Elle me disait: Omar met de la couleur… Et j’ai respecté sa volonté…», témoigne l’artiste, encore très affecté par le décès de sa femme, survenu en septembre 2021.