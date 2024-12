L’artiste marocaine Hiba Baddou remporte le prix Art for Change 2024

Le 29 novembre, à la Saatchi Gallery de Londres, l’artiste marocaine Hiba Baddou a été désignée grande gagnante du prix Art for Change par Justine Simons Obe, adjointe au maire de Londres chargée de la culture et des industries créatives et présidente du jury.

L’artiste, qui représentait le Maroc, s’est imposée dans une sélection restreinte de six lauréats régionaux -représentant le Mexique, Hong Kong, l’Australie, l’Espagne et le Royaume-Uni- qui ont été sélectionnés pour leurs travaux explorant des questions cruciales telles que la relation de l’humanité avec la Terre, l’impact de l’industrie sur la durabilité et les espoirs et les craintes des générations futures.

Lancé en 2022, par M&C Saatchi Group, société mondiale de solutions créatives, et la célèbre Saatchi Gallery de Londres, le prix Art for Change témoigne d’un engagement commun à soutenir le pouvoir de la créativité et se consacre à la promotion de la génération émergente d’artistes qui explorent à travers leur travail les problèmes d’aujourd’hui à caractère d’urgence.

À l’occasion de cette nouvelle édition, les artistes étaient ainsi invité à répondre de manière créative au thème «Tomorrow’ing: visions d’un avenir meilleur». M&C Saatchi précise: «Tomorrow’ing est un prisme à travers lequel nous envisageons notre travail, ce que nous faisons et l’impact que nous pouvons avoir. C’est notre engagement à être tournés vers l’avenir, à toujours nous efforcer de comprendre les technologies et les idées émergentes, à offrir à nos clients un aperçu de ce qui les attend».

Hiba Baddou a décroché le Grand prix avec son court-métrage «Paraboles», un projet multidisciplinaire, à travers lequel elle aborde les thèmes de l’immigration et de l’appartenance en explorant les idées d’exil et d’enracinement. «Hiba Baddou mérite amplement le prix Art for Change de cette année. Le film puissant d’Hiba, Paraboles, est à la fois épique et intime. Un voyage visuellement époustouflant, depuis l’humble marmite à couscous jusqu’à un vaste paysage désertique céleste. Le désir d’une famille d’explorer d’autres mondes tout en honorant les racines et les cultures locales», a déclaré à cet effet Justine Simons Obe.

Cinéaste, artiste et directrice artistique, Hiba Baddou crée des œuvres inspirées de son pays natal et explore les thèmes de l’identité, du rituel et de la langue. Grâce à ce prix, l’artiste remporte la somme de 10.000 livres pour le meilleur projet et la possibilité d’exposer ses œuvres à la Saatchi Gallery de Londres jusqu’au 12 janvier 2025.

Paul Foster, directeur de la Saatchi Gallery, a quant à lui ajouté que «l’œuvre primée de Hiba Baddou est une œuvre cinématographique accomplie qui explore de grandes idées de manière captivante et innovante. Hiba a produit un film de grande qualité qui mélange l’esthétique de la science-fiction avec le commentaire social. C’est une œuvre d’un impact désarmant qui encourage le spectateur à réfléchir à ce qui est important dans la vie et à embrasser un avenir positif».