Rachid Benzine remporte le Grand Prix du Roman Métis 2024 pour «Les silences des pères»

L’association française La Réunion des Livres a annoncé, le 14 novembre, lors d’une conférence de presse à la médiathèque de Saint-Denis, capitale de l’île de La Réunion, les lauréats du Grand Prix du Roman Métis 2024 et du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis 2024.

Prix littéraire international remis chaque année en décembre depuis 2010 par la ville, le prix récompense un roman francophone publié depuis moins d’un an et mettant à l’honneur les valeurs de métissage, de diversité et d’humanisme.

Cette année, c’est à Rachid Benzine que ce prix a été décerné, pour Les silences des pères (Seuil). Dans une interview à la presse, l’auteur s’est livré sur son ressenti. «Le Prix Métis résonne profondément en moi. Fils d’immigrés marocains, ce mot incarne l’essence de mon identité. Il évoque le mélange, la richesse des origines multiples, rappelant que nos racines s’entremêlent et se nourrissent mutuellement. Cette distinction honore tous ces pères silencieux, ces hommes venus d’ailleurs pour bâtir un avenir meilleur», a-t-il ainsi déclaré.

C’est bien au-delà des clichés que nous transporte Rachid Benzine dans ce nouveau roman. Quelque part dans l’histoire méconnue de l’immigration maghrébine en France, l’auteur tisse la trame dramatique d’une relation entre un fils et son père, pétrie par les silences et les malentendus, que seule la mort pourra éclairer à l’aube d’un nouveau jour

Le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la ville de Saint-Denis 2024 a quant à lui été remis à Beata Umubyeyi Mairesse pour «Le convoi» (Flammarion), tandis que la mention spéciale du jury est revenue à Eric Chacour pour «Ce que je sais de toi» (Philippe Rey).

Les lauréats se verront remettre leur prix le 3 décembre 2024, lors d’une cérémonie à Château Morange à Saint-Denis.