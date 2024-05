La ville ocre se pare de magie avec l’évènement «Marrakech fait son cirque»

Désignée capitale de la culture islamique pour 2024 par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, la science et la culture (ICESCO), Marrakech est cette année au cœur d’un programme culturel ambitieux et diversifié. Lors du lancement des festivités le 26 janvier dernier, Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a annoncé que ce choix est «une opportunité de faire connaître notre culture, notre patrimoine, notre authenticité et notre originalité dans le cadre d’une ouverture permanente sur le contemporain».

Le festival Marrakech fait son cirque incarne parfaitement les objectifs de «Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024». Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, l’évènement met en lumière le patrimoine de Marrakech et sa tradition des arts vivants, tout en intégrant des éléments de cirque contemporain et des spectacles internationaux. Grâce à son langage universel, le cirque réussit à émerveiller sans distinction d’âge, de genre, de classe sociale, de nationalité ou de religion.

Lire aussi : Cirque: «Alis, le Grand Gala» s’apprête à enchanter le Maroc

Les spectacles se tiendront sous un chapiteau installé au parc de la Jeunesse, proche du célèbre jardin de la Menara, mais pas seulement, car les organisateurs ont décidé de ne pas limiter le festival à un seul site.

À partir du mercredi 22 mai à 16h30, Marrakech fait son cirque débutera en fanfare avec la «Parade des éléphants», orchestrée par le Théâtre Nomade. Ce défilé spectaculaire partira du palais des Congrès, situé dans le quartier de l’Hivernage, pour rejoindre le parc de la Jeunesse près de la Menara. Les spectateurs pourront admirer cinq éléphants géants manipulés par des marionnettistes professionnels, accompagnés d’acrobates costumés et de musiciens jouant des rythmes chaâbi. Les habitants et visiteurs sont invités à suivre le cortège animé tout au long du parcours et à faire partie de ce spectacle vivant dans un moment de partage, dans la plus pure tradition des arts populaires.

Lire aussi : Le cirque World’s Top Performers pose bientôt ses valises au Maroc

Ensuite, à 19h, la Compagnie Racines Carrées présentera «9.81» sous le chapiteau du parc de la Jeunesse, suivie à 21h par «Les oiseaux» du Théâtre Nomade. Le lendemain, jeudi 23 mai, le chapiteau accueillera d’abord «Chouf le ciel» de la Compagnie Colokolo et plus tard une nouvelle représentation de «Les oiseaux».

Aussi au programme le vendredi soir, parmi les spectacles hors chapiteau, «Danse avec les chevaux» de Sadek El Bahjaoui promet d’éblouir les festivaliers et les passants avec un tableau équestre poétique, ayant pour décor le majestueux désert de pierres d’Agafay. Pour le dernier jour, samedi 25 mai, la Compagnie La Main de l’Homme présentera «Cosmos» à 19h au chapiteau du parc de la Jeunesse, suivi de la soirée de clôture «Cabaret cirque oriental».

Lire aussi : Marrakech, nouvelle capitale de la culture dans le monde islamique

Et pour rendre la fête accessible à tous, les représentations seront proposées à petits prix, avec plusieurs spectacles gratuits. L’objectif de cette initiative consiste à démocratiser l’art et la culture, en adoptant une politique de proximité.

Fondé en 2013 par le collectif Éclats de lune, le festival Marrakech fait son cirque s’annonce cette année comme une édition festive et inclusive, célébrant la richesse culturelle de Marrakech et renforçant son rôle de carrefour des arts et des cultures.