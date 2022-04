© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

La plateforme de networking et de promotion du Maroc, Dialna Maroc, a officiellement lancé, lundi 18 avril 2022, la première édition du concours photographique Maghrebna (Notre Maroc). Un projet qui mettra en avant le choix, la sensibilité des artistes candidats, ainsi que les arguments qui accompagneront chaque photo.

Lundi 18 avril 2022, a eu lieu le lancement officiel de la première édition du concours photographique Maghrebna. Un projet porté par la plateforme de networking et de promotion du Maroc, Dialna Maroc, au profit des étudiants et universitaires. L’objectif est de réunir la jeunesse marocaine qui a soif de comprendre et d’analyser son histoire et son riche patrimoine, et ceci à travers des photos porteuses de messages, immortalisant des instants à jamais.

Le challenge dans ce concours réside principalement dans le bon choix des arguments, car au même titre que la photo, ils constituent un enjeu social et nécessaire à chaque photographe pour exprimer son attachement à sa culture et à sa marocanité.

Ainsi, à travers chaque cliché analysé d’un point de vue technique et artistique, il sera question d’illustrer cette fierté d’appartenir au Maroc, à ses traditions, à ses valeurs, et de révéler l’engagement de chaque artiste à la cohésion sociale et intergénérationnelle.

«La photo est le support de transmission le plus facile entre la main des étudiants et des universitaires. Nous sommes sur cette cible qui va concourir. Nous avons signé des conventions avec 6 établissements d’études supérieurs. Il y a la photo, mais également l’argument sur la photo, et qui est l’aspect le plus important. Une photo s’écrit, mais elle se lit surtout», détaille la présentatrice TV Selma Bensaïd, également organisatrice du concours, dans une déclaration pour Le360.

Le concours Maghrebna mettra en avant le choix, la sensibilité des différents étudiants artistes candidats, ainsi que les arguments qui accompagneront chaque photo, et ceci à travers quatre thématiques: Dialna, capital matériel et immatériel; Dialna, un vivre ensemble pluriculturel ancestral; Dialna, arts et mémoires d’hommes; et Dialna, ce Maroc contemporain ouvert sur le monde.

En outre, ce concours de photographie permettra de drainer la recherche dans l’art des clichés, et d’éveiller le sens critique et la réflexion chez la jeunesse marocaine. Le but ultime étant d’unifier cette gent, malgré ses opinions divergentes, et de l’aider à se projeter en communauté homogène et soudée.

«Nous allons faire une sélection auprès des universitaires, et à partir de là, nous procèderons à une seconde sélection par le jury de Dialna Maroc. En plus de celles trois finalistes, nous exposerons les photos des demi-finalistes. L’objectif étant de créer un débat autour de tous ces sujets de la photo. Maghrebna n’est pas uniquement photo, c’est une histoire qui va continuer et ce que le jeune veut dire à travers sa photo», précise l’organisatrice de ce concours.

Grâce à Maghrebna, chacune des photos sélectionnées diffusera et fédèrera un large public et la jeunesse marocaine autour du début. De ce fait, des tables rondes, relatives à chacun des thèmes abordés, seront lancées en présence d’éminents chercheurs, photographes, journalistes, conservateurs d’art et historiens.