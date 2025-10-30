Festival international du film de Berlin: Le Maroc, pays à l’honneur à l’«European Film Market» 2026

Le Maroc sera à l’honneur à la prochaine édition de l’European Film Market (EFM) prévu en marge du Festival international du film de Berlin en février 2026. Le Centre cinématographique marocain a annoncé l’accompagnement de dix projets marocains, sélectionnés avec soin, afin d’accroître leur visibilité auprès de professionnels internationaux — coproduction, distribution, financement.

Appel à projets (25 octobre – 24 novembre 2025)

Dans ce cadre, un appel à projets est ouvert du 25 octobre au 24 novembre 2025, invitant les producteurs et productrices marocains à soumettre leurs œuvres en développement.

Les projets retenus intégreront le programme officiel de l’European Film Market (EFM) et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour renforcer leur potentiel à l’international.

Éligibilité, formats et modalités de dépôt

L’appel s’adresse aux sociétés de production établies au Maroc ainsi qu’aux producteurs et productrices marocains résidant à l’étranger dont l’activité principale est la production cinématographique et audiovisuelle.

Les sociétés candidates doivent justifier d’au moins une œuvre déjà distribuée, sélectionnée dans un festival international reconnu ou exploitée commercialement. Elles présenteront au moins un projet en cours de développement, doté d’un fort potentiel de coproduction ou de diffusion internationale et d’une valeur créative affirmée, pour lequel elles souhaitent déployer des stratégies crédibles de développement, financement, marketing et distribution, afin de renforcer leur positionnement sur les marchés mondiaux.

Elles doivent également détenir la majorité des droits sur le projet au moment du dépôt — y compris, le cas échéant, les droits d’adaptation — et être en mesure de communiquer en anglais et de collaborer efficacement avec les différents acteurs internationaux (producteurs, distributeurs, diffuseurs, agents de vente, financeurs, etc.).

Formats et stades d’avancement éligibles

Le projet doit correspondre à une œuvre d’au moins 60 minutes pour un long métrage et 45 minutes pour une série. Il peut être en développement, production ou postproduction. Sont éligibles les documentaires de création et les fictions, en format unitaire ou sériel, destinés à une exploitation commerciale en salles, à la télévision ou sur plateformes numériques.

Le dossier de candidature doit être déposé en ligne sur le site du Centre cinématographique marocain.