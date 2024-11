Festival international d’art vidéo de Casablanca: une 30ème édition dédiée aux arts numériques

Le Festival international d’art vidéo de Casablanca (FIAV), l’une des plus anciennes manifestations culturelles de la ville, est désormais trentenaire. Son édition 2024, la 30ème donc, s’est ouverte le lundi 25 novembre dans les locaux du Studio des arts vivants, sous le thème poétique de «Nouveaux mondes, nouveaux récits».

Avec l’Espagne comme invité d’honneur, le festival, dont la cheville ouvrière n’est autre que la Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’sik (FLSHB) à Casablanca, prend ses quartiers dans plusieurs lieux de la ville. Les activités se répartissent ainsi entre le Studio des arts vivants, le théâtre Mohammed VI, l’Institut Cervantès, l’Institut français de Casablanca (IFC), l’École supérieure des beaux-arts, la Faculté des lettres et sciences humaines Ben M’sik, ainsi qu’à l’École nationale supérieure des arts et de design à Mohammedia.

Deux spectacles ont ouvert le bal. Le premier, intitulé «Sueños de Casablanca» («Rêves de Casablanca»), est une performance fusionnant danse et arts numériques, résultat d’une résidence d’artistes marocains et espagnols et fruit d’une collaboration entre le FIAV, l’Institut Cervantes, l’ambassade d’Espagne et Epson, partenaire technologique du festival.

Le deuxième spectacle, né quant à lui d’un partenariat avec les Instituts français du Maroc, mérite parfaitement son titre. Nous avons nommé «Immersion», performance conçue à quatre mains par le musicien et artiste numérique français Verlatour et Inlum.in, entreprise également française spécialisée dans les solutions numériques et interactives. Au programme: une expérience électro participative qui revisite les liens entre le spectateur et l’artiste, et où ce dernier interagit avec la musique, la lumière, les vidéos… et le public.

Au fil de sa programmation, le FIAV propose également des spectacles de danse contemporaine et des projections vidéo, ainsi que des représentations plus novatrices, dont des installations interactives et immersives, de la réalité virtuelle et augmentée, des performances audiovisuelles, de la robotique ou encore de l’art génératif. Le tout est complété par une série d’ateliers et de masterclasses et une table ronde.

Parmi les autres temps forts du FIAV, on citera l’hommage rendu à trois grands noms de l’art vidéo: Nam June Paik, Michel Jaffrounou et Bill Viola. Au menu: l’exposition d’une installation vidéo de l’artiste sud-coréen Nam June Paik (intitulée «Bodhah TV»), la projection d’une vidéo de l’artiste français Michel Jafrounou et du documentaire «Bill Viola: l’expérience de l’infini», de Jean-Paul Fargier, revenant sur le parcours du vidéaste américain, décédé il y a quelques mois.

Lire aussi : Le FIAV de Casablanca, propulseur des nouvelles pratiques créatives au Maroc selon son directeur artistique

Des expositions d’installations sont enfin prévues à l’IFC, à l’Institut Cervantès et à la Faculté de Ben M’sik, présentant des œuvres d’Oscar Martin (Espagne), Kamel Ghabte (France-Maroc), Rémi Sagot-Duvaroux (France), Mostapha Chafik, Hassan Lahrach et Youssef Nidam (Maroc). Des performances d’Arquea Collectivo, d’Albert Data (Espagne), de Naouyuki Tanaka (France-Japon) et du duo Axel Beaumont et Julie Desmet Weaver (France) seront également au programme.