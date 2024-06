Décès de Mohamed El baz: les émouvants remerciements et hommages de sa famille

Voici les remerciements adressés par la famille de Mohamed El baz:

«Itto et Haddou El baz ses parents,

Ali et Aïda, ses enfants,

Et l’ensemble de la famille El baz,

Souhaitent vous remercier chaleureusement de vos nombreux messages, témoignages d’affection, d’amour et de respect, à l’occasion du décès brutal de Mohamed El baz.

Nous souhaitons également remercier ses amis, venus nombreux l’accompagner pour le dernier temps de vie qui l’a conduit à El Ksiba ce 28 mai 2024.

Cette date, l’émotion immense de chacune et chacun d’entre vous resteront gravées dans nos cœurs pour toujours».

Artiste plasticien de renom, Mohamed El baz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche 26 mai 2024. Il est mort à l’âge de 57 ans, dans son domicile à Marrakech. Il laisse derrière lui l’une des œuvres les plus créatrices des arts contemporains au Maroc et un immense chagrin parmi la communauté des artistes et des acteurs culturels, au Royaume et au-delà.

Ses œuvres, un mélange d’arts graphiques, de photographie, de sculptures et d’installations plastiques, traitaient du concept des frontières, des barrières, de l’insaisissable, des objets usuels et de l’intime. Mohamed El baz prônait une façon de faire de l’art à la manière d’un manifeste pour transformer le monde. Sa dernière exposition individuelle, intitulée «Ad Astra», eu lieu il y a quatre mois à la galerie L’Atelier 21 à Casablanca.